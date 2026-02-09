Karol G, Federer, Justin Bieber, Sofía Vergara y más famosos que estuvieron en el Super Bowl

Bad Bunny protagonizó una noche histórica este domingo 8 de febrero al convertirse en el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. El cantante puertorriqueño se adueñó del escenario durante cerca de 14 minutos y ofreció un recorrido por algunos de los éxitos más representativos de su carrera, en una presentación que marcó un hito para la música latina en el evento deportivo más visto del planeta.

El artista, reconocido mundialmente como el ‘Conejo Malo’, llevó al escenario un show cargado de ritmo, baile y elementos culturales que resaltaron sus raíces y el impacto global del género urbano. Con un repertorio interpretado principalmente en español, el puertorriqueño conectó con millones de espectadores y demostró el alcance que ha logrado la música latina en la industria del entretenimiento.

Un espectáculo que celebró la música latina

Durante su presentación, Bad Bunny interpretó varios de sus éxitos más populares en un formato dinámico, acompañado de una escenografía colorida y un cuerpo de bailarines que reforzó la energía del show. La puesta en escena tuvo momentos festivos y otros más simbólicos, con guiños culturales que resaltaron la identidad latina ante una audiencia global.

El espectáculo se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales, donde millones de fanáticos comentaron cada instante del show. La energía del público, la puesta en escena y el repertorio elegido consolidaron la actuación como uno de los momentos más comentados de la noche.

Mientras tanto, en las tribunas del estadio se vivió una auténtica reunión de celebridades de distintos rincones del mundo, quienes asistieron tanto para disfrutar del partido como del espectáculo musical.

Celebridades en el estadio y presencia colombiana en escena

Entre los asistentes más destacados estuvieron figuras del entretenimiento y el deporte como la actriz colombiana Sofía Vergara, su compatriota Karol G, los cantantes Justin Bieber, Beyoncé y Jay-Z, el extenista Roger Federer y el actor Adam Sandler. Todos ellos siguieron el show desde las gradas, formando parte del ambiente de gala que caracteriza al Super Bowl.

Karol G, además, tuvo una breve aparición durante el espectáculo. Aunque no interpretó ninguna canción, la artista colombiana acompañó por algunos segundos una de las coreografías en el escenario, lo que fue celebrado por los fanáticos latinos y generó múltiples reacciones en redes sociales.

La noche quedó marcada como un momento especial para la música urbana y para la representación latina en uno de los escenarios más importantes del entretenimiento mundial. Bad Bunny no solo ofreció un show vibrante, sino que también dejó una presentación que quedará en la memoria de los millones de espectadores que siguieron el evento.