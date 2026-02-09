Davivienda abre vacantes de empleo para personas sin título universitario: estos son los beneficios que dan

En este inicio de año, son millones de colombianos los que buscan empezar con pie derecho en la obtención de un nuevo empleo. Bajo este panorama, el Banco Davivienda ha ratificado su compromiso de contratar personal que no necesariamente cuente con un título universitario.

Bajo la premisa de que "el talento no siempre viene con un diploma", la entidad financiera conocida como la "Casita Roja" ha desplegado una serie de convocatorias orientadas a bachilleres, técnicos y estudiantes de primeros semestres.

La entidad ha diversificado sus criterios de selección, permitiendo que jóvenes desde los 17 años y bachilleres académicos puedan integrarse a su fuerza laboral. Entre las vacantes más destacadas para este perfil se encuentran los cargos de Cajero, Informador y Promotor de Ventas.

Para muchas de estas posiciones, el requisito principal no es la formación profesional terminada, sino contar con una experiencia mínima de un año en áreas comerciales o de atención al cliente.

Estos son los beneficios que da Davivienda para empleados

Davivienda ha fortalecido su alianza con el SENA a través de programas de patrocinio. En estos casos, el banco financia la formación técnica de los jóvenes mientras realizan sus prácticas, ofreciendo un auxilio de sostenimiento que, según los reportes de 2026, oscila entre $1.067.700 y $1.751.000, dependiendo de la etapa (lectiva o práctica) y la ubicación.

Lo que realmente posiciona a Davivienda como uno de los empleadores más atractivos de Colombia es su ambicioso plan de beneficios extralegales.

Tras la reciente consolidación de acuerdos colectivos, los empleados gozan de ventajas que van más allá del salario básico:

Primas y Auxilios: Los trabajadores reciben primas extralegales por firma de convención y un auxilio de vacaciones que recientemente aumentó a 12 días de salario.

Bienestar y Familia: Se otorgan licencias remuneradas extendidas por matrimonio, luto y cumpleaños. Además, existen auxilios económicos por nacimiento de hijos y para la matrícula de estudios de los hijos de los colaboradores.

Vivienda y Educación: El banco ofrece créditos con tasas preferenciales para la adquisición de vivienda (con topes de hasta $220 millones) y préstamos condonables o auxilios para estudios de posgrado como especializaciones y maestrías.

Salud: Cobertura de póliza colectiva de salud que incluye hospitalización psiquiátrica y líneas de atención psicológica 24/7.

A pesar de ser cargos que no requieren título profesional, las remuneraciones son competitivas. Por ejemplo, un cajero en regiones como Rionegro puede percibir un sueldo base de $2.700.000, mientras que los cargos de supernumerarios pueden alcanzar los $3.000.000.

Para postularse, los interesados deben registrar su hoja de vida en plataformas oficiales como Magneto o el portal de El Empleo, donde el banco actualiza diariamente sus vacantes para ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Neiva y Villavicencio.