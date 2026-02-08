Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy domingo 8 de febrero de 2026

El sorteo de Super Astro Luna del domingo 8 de febrero de 2026 volvió a captar la atención de miles de jugadores en todo el país, quienes siguieron con expectativa la transmisión nocturna en busca de conocer la combinación ganadora.

Como es habitual en este popular juego de azar, la emoción se concentró en la revelación del número de cuatro cifras y el signo zodiacal que definieron a los ganadores de la jornada.

Este sorteo, que se realiza todas las noches, hace parte de los más esperados de la semana y este 8 de febrero de 2026 hubo interés e intriga desde las primeras horas de la mañana.

¿Quiénes fueron los ganadores? Descubra ya mismo el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 8 de febrero de 2026

El resultado oficial del Super Astro Luna correspondiente al sorteo del domingo 8 de febrero de 2026 dejó definida la combinación ganadora de la noche.

El número favorecido fue XXXX y estuvo acompañado del signo zodiacal XXXX.

Quienes apostaron por esta combinación exacta podrán acceder al premio mayor, mientras que es posible que otros participantes hayan ganado premios parciales, dependiendo del tipo de apuesta realizada.

Recuerde que el premio mayor es de 42.000 veces lo apostado y que las recompensas secundarias son de 1.000 y 100 veces lo apostado.

Así funciona el Super Astro Luna

El Super Astro es uno de los juegos más tradicionales del país y se caracteriza por combinar cuatro cifras con uno o con los doce signos del zodiaco, lo que añade un componente simbólico y emocional a cada apuesta.

La dinámica es sencilla, pero la expectativa es alta. Los jugadores pueden elegir su número al azar o basarse en fechas especiales, sueños, recomendaciones astrológicas o simples corazonadas. En consecuencia, siempre hay emoción e ilusión de quedarse con alguno de los tres premios.

Recuerde consultar el resultado en los plazos oficiales para el cobro de premios. Además, no olvide que debe presentar el tiquete de su apuesta en perfecto estado.