CANAL RCN
Deportes

La icónica presentación de Jhon Jader Durán con el Zenit de Rusia: ¡nuevo equipo!

Jhon Jader Durán fue presentado oficialmente por el Zenit de Rusia y las imágenes causaron gracia en redes sociales.

Jhon Jader
Foto: @zenit_spb

Noticias RCN

febrero 09 de 2026
07:14 a. m.
Jhon Jáder Durán fue presentado oficialmente este lunes 9 de febrero como nuevo jugador del Zenit de San Petersburgo, poniendo fin a varias semanas de rumores sobre su futuro inmediato. El delantero colombiano, que pertenece al Al Nassr de Arabia Saudita, venía de un paso sin mayor brillo por el Fenerbahce de Turquía, club al que había llegado en condición de préstamo, pero donde no logró consolidarse ni tener la continuidad esperada.

Ante ese panorama, el atacante buscó un nuevo destino para relanzar su carrera y encontró en el fútbol ruso una oportunidad para sumar minutos y protagonismo. El Zenit, uno de los clubes más poderosos de su país, apostó por el talento del colombiano con la intención de fortalecer su frente de ataque de cara a los desafíos locales e internacionales.

El club hizo oficial su incorporación con un video y una sesión fotográfica que rápidamente llamaron la atención de los aficionados, no solo por la llegada del delantero, sino también por la creatividad del material de presentación.

Un nuevo intento por consolidarse en Europa

Durán, de apenas 22 años, continúa construyendo su camino en el fútbol internacional tras una serie de movimientos en su carrera en poco tiempo. Luego de su salida de la Premier League al Al Nassr, el delantero buscó continuidad en el Fenerbahce, pero las oportunidades fueron escasas y los resultados no fueron los esperados.

La llegada al Zenit representa un nuevo comienzo. El equipo ruso, acostumbrado a pelear por el título en su liga y con experiencia en torneos europeos, aparece como un escenario ideal para que el colombiano recupere confianza y vuelva a mostrar el potencial que lo llevó a dar el salto al exterior a temprana edad.

El reto no será menor, pues deberá adaptarse a un nuevo entorno futbolístico, a un estilo de juego distinto y a las exigencias de un club acostumbrado a ganar. Sin embargo, su juventud y capacidad física lo mantienen como un jugador con amplio margen de crecimiento.

Una presentación que se hizo viral

Más allá del anuncio deportivo, la presentación de Durán se volvió tendencia en redes sociales por el creativo enfoque del Zenit. El club aprovechó el parecido físico del delantero con el actor Will Smith para recrear escenas inspiradas en la icónica película Men in Black (Hombres de negro).

El material audiovisual mostró al colombiano en situaciones que evocaban la famosa cinta, generando risas y comentarios positivos entre los seguidores del equipo. La iniciativa fue recibida con cariño por los aficionados, quienes destacaron el sentido del humor del club y la buena actitud del jugador durante la grabación.

En cuestión de horas, las imágenes circularon ampliamente en redes sociales, convirtiendo la presentación de Durán en un fenómeno viral. Así, el delantero no solo comenzó su etapa en Rusia con una sonrisa, sino también con la expectativa de responder dentro del campo y convertir esa simpatía inicial en goles y buenas actuaciones.

