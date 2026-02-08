CANAL RCN
Salud y Bienestar

Presidente Trump lanzó sitio web para comprar medicamentos más baratos en EE. UU.

La plataforma ofrecerá rebajas que, según el mandatario, pueden superar el 80% del precio actual.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 08 de 2026
05:46 p. m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el jueves un nuevo sitio web que lleva su nombre y que promete facilitar el acceso a medicamentos con importantes descuentos, en un país donde el costo de estos productos figura entre los más altos del mundo.

Presiente Trump lanzó plataforma para vender medicamentos

La plataforma, llamada ‘TrumpRx’, ofrecerá rebajas que, según el mandatario, pueden superar el 80% del precio actual. Para lograrlo, su administración firmó acuerdos con una decena de laboratorios farmacéuticos.

“A partir de esta noche, decenas de los medicamentos recetados más utilizados estarán disponibles con descuentos drásticos para todos los consumidores”, afirmó Trump desde la Casa Blanca.

El presidente también aseguró que durante años los estadounidenses han pagado los precios de medicamentos más elevados a nivel global y sostuvo que, en la práctica, el país estaba subvencionando el costo de estos productos para otras naciones.

El portal inicia operaciones con descuentos en más de 40 medicamentos populares, entre ellos tratamientos contra la obesidad.

Trump señaló que el fármaco Ozempic, del laboratorio Novo Nordisk, reduciría su precio de 1.000 a 199 dólares. De igual forma, Wegovy, de Eli Lilly, pasaría de 1.300 a 199 dólares.

Sin embargo, advirtió que estos valores comenzarán a aumentar después de dos meses.

La iniciativa se enmarca en los esfuerzos del presidente por responder al malestar de los votantes frente al costo de vida, un tema clave de cara a las elecciones de medio término de noviembre.

En esos comicios, los republicanos, copartidarios de Trump, se enfrentan al riesgo de perder el control del Congreso.

