Dolor profundo en el periodismo: murió reconocido periodista, de manera inesperada, a sus 50 años

El periodismo mexicano se encuentra enfrentando una dura pérdida debido a que se confirmó la muerte de un reconocido y destacado periodista deportivo.

Juan Antonio Domínguez, que perteneció a Televisa, la importante productora de México, murió el pasado 5 de febrero de 2025, a sus 50 años.

La noticia fue confirmada por su entorno familiar y por Revista TVNotas, el medio que lo catalogó como un excelente comunicador deportivo.

Así se confirmó la muerte de Juan Antonio Domínguez, el reconocido periodista de México

En un sentido comunicado, Daniela Domínguez, la hermana del periodista Juan Antonio Domínguez, informó lo ocurrido.

"Con mucha tristeza, les compartimos que mi hermano Juan Antonio Domínguez Garrido, ha fallecido", escribió.

Además, Revista TVNotas también lamentó el deceso del periodista con el siguiente mensaje:

Luto en la TV y el deporte mexicano. Falleció Juan Antonio Domínguez Garrido a los 50 años. Colegas y la comunidad deportiva lamentan su partida y recuerdan su pasión en cada transmisión.

La Federación de Fútbol de México también se pronunció tras la muerte del periodista Juan Antonio Domínguez

En sus redes sociales, la Federación de Fútbol de México destacó el legado del periodista Juan Antonio Domínguez y le envió condolencias a sus familiares.

"La Federación de Fútbol lamenta el sensible fallecimiento de Juan Antonio Domínguez Garrido, comentarista deportivo de radio y televisión", se comenzó planteando.

"Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos. Descanse en paz", se concluyó.

A lo largo de su carrera, el periodista Juan Antonio Domínguez Garrido se destacó principalmente por revelar información de primera mano del Cruz Azul, uno de los clubes más importantes de su país.

Además, antes de empezar su camino en el periodismo, llegó a ser jugador de los Arroceros de Cuautla.

"Brille para él la luz perpetua", "paz a su alma", "sabiduría a su familia" y "fue un gran periodista", han sido algunas de las reacciones en redes sociales.