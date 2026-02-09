Les prometieron una casa nueva y nunca la recibieron: así operaba un estafador en serie en Villavicencio

En Villavicencio, con la promesa de facilitar el acceso a Viviendas de Interés Social (VIS), un hombre construyó un esquema de engaño que dejó a las víctimas sin casa y sin recursos.

La Fiscalía identificó a Jhon Alexander Mora Mora como el presunto responsable de promover este modelo de estafa, luego de recibir múltiples denuncias y recopilar elementos materiales que permitieron reconstruir la forma en la que operaba.

Cayó estafador de viviendas VIS en Villavicencio: así operaba

De acuerdo con la investigación adelantada por el ente acusador, entre los años 2022 y 2025, habría convencido al menos a 34 personas de entregarle diferentes sumas de dinero bajo el argumento de que, a cambio, obtendrían un cupo garantizado para acceder a una casa nueva en proyectos de vivienda que supuestamente se abrirían en distintos sectores de Villavicencio.

Para lograrlo, el señalado asumía identidades falsas. Según la Fiscalía, se presentaba ante las víctimas como líder religioso y como funcionario de entidades del orden municipal y departamental, una estrategia que presuntamente le permitió ganarse su confianza y darle apariencia de legalidad a los ofrecimientos.

Con ese discurso, les aseguraba que tenía acceso privilegiado a procesos de adjudicación de viviendas VIS y que, entregando el dinero, podrían asegurar la compra de una casa en urbanizaciones nuevas que, según él, estaban próximas a iniciar construcción o adjudicación.

Las víctimas, confiando en esa versión, entregaron sus ahorros con la expectativa de concretar el negocio inmobiliario. Sin embargo, las viviendas nunca fueron entregadas, los supuestos proyectos no se materializaron y los recursos aportados no fueron devueltos.

Estafador con viviendas en Villavicencio habría recaudado más de 20 millones de pesos

La Fiscalía estableció que, mediante este mecanismo, habría recibido más de 22 millones de pesos, sin cumplir con lo prometido. Por el contrario, quienes creyeron en sus ofrecimientos perdieron el dinero, quedando sin vivienda y sin respuesta.

Con base en las pruebas recaudadas y las denuncias formales, un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Meta lo presentó ante un juez penal de control de garantías, donde le imputó los delitos de estafa agravada en la modalidad de masa y simulación de investidura o cargo.

Durante la diligencia judicial, el procesado no aceptó los cargos. No obstante, el juez decidió imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras continúa el proceso penal en su contra por estos hechos.