Dólar presentó caída en Colombia este 4 de diciembre: así abrió la divisa este jueves

El dólar en Colombia inició la jornada de este 4 de diciembre de 2025 con una leve tendencia a la baja, en un contexto marcado por la volatilidad internacional y la expectativa de cierre de año en los mercados.

Precio del dólar en Colombia hoy, jueves 4 de diciembre

La divisa abrió este jueves en $3.762, lo que significó una caída de $18,8 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para hoy, fijada en $3.780,80.

Durante las primeras operaciones del día, el dólar registró un precio mínimo de $3.760 y un máximo de $3.762, con apenas dos transacciones por un monto total de US$500.000, reflejando una actividad moderada en comparación con jornadas anteriores.

¿Cómo se movió la TRM del 4 de diciembre?

Según los reportes oficiales, la TRM bajó 36,86 pesos, lo que equivale a un descenso del 0,97 % frente al miércoles.

La caída sigue la tendencia que ha mostrado la divisa durante el año: si se compara con el mismo día de 2024, el dólar ha perdido un 14,91 % de su valor, es decir, $662,73 menos.

También se observan retrocesos frente al mes anterior, con una disminución de 2,05 % ($79,32), y frente al inicio de 2025, cuando la divisa estaba mucho más arriba en la escala. En total, desde enero, el dólar ha bajado 14,25 %, equivalente a $628,35.

¿Qué significa este comportamiento?

El retroceso del dólar responde a un conjunto de factores globales y locales. Analistas señalan que la estabilidad en los precios del petróleo, el mayor apetito por activos emergentes y las señales de moderación de tasas en Estados Unidos impulsan una revaluación del peso colombiano.

Para los importadores, esta baja representa un alivio en los costos; mientras que para quienes dependen de remesas o exportaciones, implica menores ingresos.

Aun así, los expertos recomiendan seguir de cerca el comportamiento del mercado, ya que diciembre suele ser un mes de alta volatilidad por ajustes fiscales y movimientos de cierre de año.