Aerolínea suspende operaciones en Colombia a partir del próximo 2 de junio: será temporalmente

La aerolínea española Plus Ultra confirmó la suspensión temporal de sus operaciones en Colombia a partir del próximo 2 de junio, según un comunicado oficial divulgado por la compañía. La decisión impactará las rutas directas Madrid - Bogotá y Madrid - Cartagena, conexiones que actualmente hacen parte de su operación internacional.

En el documento, la aerolínea explicó que el transporte aéreo internacional atraviesa una situación “extraordinariamente compleja” derivada del conflicto en Oriente Medio. Según la compañía, este escenario provocó un "incremento sin precedentes en el costo del combustible de aviación", afectando directamente la rentabilidad de varias rutas aéreas".

¿Por qué Plus Ultra suspenderá sus vuelos en Colombia?

Plus Ultra señaló que, además del contexto global, existen factores específicos en el mercado colombiano que han complicado la continuidad de la operación. Entre ellos mencionó el precio del carburante, una elevada carga impositiva y de tasas aeroportuarias, así como el aumento de costos operativos estructurales.

La empresa indicó también que el incremento del combustible no pudo trasladarse a los tiquetes ya emitidos, situación que, según explicó, terminó haciendo “inviable” mantener la ruta en las condiciones actuales.

El comunicado oficial añade que la compañía reforzará su presencia en otros destinos internacionales como Lima, Caracas y Buenos Aires, donde incrementará frecuencias de vuelo durante los próximos meses. Mientras tanto, en Colombia la prioridad será ejecutar la transición con el menor impacto posible para pasajeros y colaboradores.

¿Qué pasará con los pasajeros de Plus Ultra en Colombia?

La aerolínea informó que ofrecerá alternativas, reembolsos o soluciones para los clientes afectados, conforme a la normativa vigente y a los estándares de calidad de la empresa.

Además, indicó que mantendrá habilitados sus canales de atención para atender solicitudes relacionadas con cambios y procesos derivados de la suspensión de operaciones.