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Capturan a dos madres que ofrecían a sus hijas para abusos sexuales en Magdalena

Las detenciones se realizaron en sectores como Pueblito de los Andes, Nueva Granada, Guamal y Remolino.

Investigación abuso infantil
Investigación de abuso infantil

Noticias RCN

mayo 06 de 2026
06:10 p. m.
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Un nuevo caso de presunta explotación sexual infantil ha generado indignación en el departamento del Magdalena, tras la captura de cinco personas, entre ellas dos madres, señaladas de permitir y facilitar abusos sexuales contra sus propias hijas menores de edad.

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El operativo fue desarrollado por la Policía Nacional de Colombia en el marco de la estrategia “Cero Tolerancia” contra los delitos sexuales.

Las detenciones se realizaron en sectores como Pueblito de los Andes, Nueva Granada, Guamal y Remolino, luego de investigaciones adelantadas por las autoridades sobre presuntos casos de violencia sexual contra menores.

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Dos madres implicadas en graves delitos

Uno de los hechos más alarmantes involucra a una mujer de 41 años, señalada por el delito de acceso carnal violento agravado.

Según las investigaciones, habría permitido el abuso sexual de su hija menor e incluso la habría ofrecido a un vecino a cambio de beneficios económicos, lo que evidenciaría un presunto caso de explotación sexual infantil dentro del entorno familiar.

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Asimismo, otra mujer de 38 años fue detenida por el delito de inducción a la prostitución de menor de edad. De acuerdo con el reporte oficial, los hechos se venían presentando desde 2020, lo que encendió las alarmas sobre la prolongada vulnerabilidad de la víctima.

Captura de padrastro por abuso sexual

Durante los operativos también fue capturado un hombre de 35 años, acusado de acceso carnal violento contra su hijastra de 15 años. Las investigaciones indican que el señalado habría aprovechado la cercanía y confianza familiar para cometer los abusos.

Las autoridades reiteraron que estos resultados forman parte de la ofensiva nacional contra los delitos sexuales y subrayaron que la estrategia busca proteger a los menores de edad y garantizar el restablecimiento de sus derechos.

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