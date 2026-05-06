Argentina registra aumento de casos de hantavirus sin brote activo, según experto

Argentina reporta un incremento en los casos de hantavirus, aunque sin un brote de la enfermedad transmitida por roedores, según explicó este miércoles a la AFP el biólogo Raúl González Ittig.

El anuncio coincide con la alerta sanitaria en un crucero que zarpó de la Patagonia y enfrenta un foco que ya dejó tres muertos.

El primer caso se registró tras la partida del barco MC Hondius desde Ushuaia el 1 de abril con 147 personas a bordo. La nave permanece fondeada frente a Cabo Verde como medida preventiva.

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Casos en aumento, pero sin brote declarado

De acuerdo con el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, en 2026 se notificaron 42 casos de hantavirus y 101 en lo que va de la campaña epidemiológica (junio a junio), casi el doble de los 57 del período anterior.

“No hay nada atípico ni particular. En Argentina hay casos de hantavirus todos los años”, señaló González Ittig, investigador independiente del Conicet y profesor en la Universidad Nacional de Córdoba.

Recordó que el último brote ocurrió en Epuyén, Chubut, a finales de 2018, cuando un contagio en un evento social derivó en más de 50 infectados y 15 muertes.

El foco en el crucero y las dudas sobre el origen

Argentina presenta cuatro áreas endémicas con distintos genotipos de hantavirus, entre ellas los bosques andino-patagónicos donde circula la variedad Andes, sospechosa de estar presente en el crucero.

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Sin embargo, González Ittig advirtió que en Tierra del Fuego “jamás hubo un solo reporte de hantavirus ni muestreos de roedores infectados”, lo que hace improbable un contagio local en Ushuaia.

El especialista explicó que el virus tiene un período de incubación de varias semanas y se desconoce el recorrido de los turistas antes de embarcarse. “Si esta persona se contagió y luego embarcó, ahí hablamos de un brote, pero no podemos decir que inició en Ushuaia”, puntualizó.

En la misma línea, Juan Petrina, director de Epidemiología y Salud Ambiental de la provincia, consideró “muy improbable” un contagio local, dado que no existen registros de hantavirus en la región.