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Dólar rebotó tras varios días al alza: así cerró hoy 6 de mayo en Colombia

Dólar en Colombia hoy, 6 de mayo: la divisa frenó su racha alcista y cerró en $3.706,27, con leve caída frente a la TRM y alta volatilidad en el mercado.

Dólar en Colombia registra caída en la jornada de hoy: así abrió este 29 de abril
Foto: AFP

Noticias RCN

mayo 06 de 2026
03:42 p. m.
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El dólar en Colombia mostró un giro en su comportamiento este miércoles 6 de mayo, luego de varios días marcados por incrementos.

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La jornada cerró con una leve caída frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), aunque en el balance reciente la divisa mantiene una tendencia al alza.

Este movimiento refleja la volatilidad propia del mercado cambiario, donde factores externos y locales influyen constantemente en el precio de la moneda estadounidense.

Así cerró el dólar en Colombia hoy, 6 de mayo

La divisa cerró en $3.706,27, lo que representa una caída de $17,06 frente a la TRM del día, que se ubicó en $3.723,33. Durante la jornada, el dólar alcanzó un mínimo de $3.678 y un máximo de $3.795, evidenciando un comportamiento variable.

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En total, se registraron 2.960 transacciones por un valor de US$2.903 millones, lo que muestra una alta actividad en el mercado cambiario colombiano.

A pesar de esta corrección a la baja en el cierre, el precio del dólar venía de una racha alcista. De hecho, la cotización subió 15,75 pesos frente al día anterior, equivalente a un incremento del 0,42%, alcanzando su nivel más alto en más de un mes.

Comportamiento del dólar frente a otros periodos

El análisis por periodos muestra que el dólar sigue con una tendencia reciente al alza. Frente a la semana anterior, la moneda aumentó un 2,46% (89,57 pesos), mientras que en comparación con el mes pasado subió un 1,29% (47,52 pesos).

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Sin embargo, en una mirada más amplia, el panorama cambia. Desde el inicio del año, la divisa acumula una caída del 0,9% (33,75 pesos). Aún más marcada es la diferencia frente al mismo día de 2025, cuando el dólar estaba 13,08% por encima, es decir, 560,29 pesos más caro.

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