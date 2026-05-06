Dólar rebotó tras varios días al alza: así cerró hoy 6 de mayo en Colombia
Dólar en Colombia hoy, 6 de mayo: la divisa frenó su racha alcista y cerró en $3.706,27, con leve caída frente a la TRM y alta volatilidad en el mercado.
Noticias RCN
03:42 p. m.
El dólar en Colombia mostró un giro en su comportamiento este miércoles 6 de mayo, luego de varios días marcados por incrementos.
La jornada cerró con una leve caída frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), aunque en el balance reciente la divisa mantiene una tendencia al alza.
Este movimiento refleja la volatilidad propia del mercado cambiario, donde factores externos y locales influyen constantemente en el precio de la moneda estadounidense.
Así cerró el dólar en Colombia hoy, 6 de mayo
La divisa cerró en $3.706,27, lo que representa una caída de $17,06 frente a la TRM del día, que se ubicó en $3.723,33. Durante la jornada, el dólar alcanzó un mínimo de $3.678 y un máximo de $3.795, evidenciando un comportamiento variable.
En total, se registraron 2.960 transacciones por un valor de US$2.903 millones, lo que muestra una alta actividad en el mercado cambiario colombiano.
A pesar de esta corrección a la baja en el cierre, el precio del dólar venía de una racha alcista. De hecho, la cotización subió 15,75 pesos frente al día anterior, equivalente a un incremento del 0,42%, alcanzando su nivel más alto en más de un mes.
Comportamiento del dólar frente a otros periodos
El análisis por periodos muestra que el dólar sigue con una tendencia reciente al alza. Frente a la semana anterior, la moneda aumentó un 2,46% (89,57 pesos), mientras que en comparación con el mes pasado subió un 1,29% (47,52 pesos).
Sin embargo, en una mirada más amplia, el panorama cambia. Desde el inicio del año, la divisa acumula una caída del 0,9% (33,75 pesos). Aún más marcada es la diferencia frente al mismo día de 2025, cuando el dólar estaba 13,08% por encima, es decir, 560,29 pesos más caro.