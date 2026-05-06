Reacción de Lionel Messi al ver a Manuela González en la Fórmula 1: video

La actriz colombiana Manuela González se volvió tendencia en redes sociales tras compartir un video de su encuentro con Lionel Messi durante el Gran Premio de Miami de la Formula 1 Miami Grand Prix.

El video, publicado en Instagram por la intérprete de la serie de Netflix, 'Perfil Falso', muestra el momento exacto en el que el futbolista argentino la observa entre la multitud y le responde con una sonrisa y un saludo que rápidamente se hizo viral.

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La reacción de Messi generó miles de comentarios y reproducciones en distintas plataformas digitales, especialmente entre seguidores colombianos que destacaron la emoción de la actriz y la actitud cercana del campeón del mundo.

La grabación estuvo acompañada de una frase que llamó la atención de sus seguidores: “POV: cuando Messi descubre que existes”.

¿Cómo fue la reacción de Lionel Messi con Manuela González?

El encuentro ocurrió en medio del ambiente del Gran Premio de Miami, uno de los eventos deportivos y de entretenimiento más mediáticos del año.



En el video compartido por Manuela González, se observa a Messi caminando entre asistentes y, en un momento, volteando hacia la cámara de la actriz para saludarla con tranquilidad.

Aunque el gesto fue breve, la reacción de la colombiana dejó ver la emoción del momento. La actriz pasó de ser protagonista de una de las series más comentadas de Netflix a vivir una escena de admiradora frente al futbolista argentino.

La publicación rápidamente acumuló interacciones y comentarios de usuarios que calificaron el momento como “inolvidable” y resaltaron la humildad de Messi.

¿Por qué Manuela González está en tendencia?

Además del video viral con Messi, la actriz atraviesa un momento importante en su carrera gracias al estreno de la tercera temporada de Perfil Falso, una de las producciones latinoamericanas más vistas en Netflix.

Su presencia en el evento de Fórmula 1 y el inesperado saludo del jugador argentino impulsaron aún más su visibilidad en redes sociales.

El caso volvió a demostrar el impacto global de Lionel Messi, cuya interacción con figuras públicas o aficionados suele convertirse rápidamente en tendencia digital.