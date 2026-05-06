CANAL RCN
Economía

Freno en seco a herencia de pensiones en Colombia: ya no se pagarán mesadas a quienes superen este límite

Conozca cuáles son los requisitos oficiales para poder recibir la habitual pensión de sobreviviente.

Foto: Freepik

Noticias RCN

mayo 06 de 2026
03:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el panorama del sistema de seguridad social en Colombia, una noticia ha encendido las alarmas entre miles de ciudadanos que dependen o aspiran a una pensión de sobrevivientes, comúnmente llamada "pensión heredada".

A mayo de 2026, las autoridades pensionales y las recientes clarificaciones normativas han ratificado los límites infranqueables que determinan quiénes dejan de recibir este beneficio y bajo qué condiciones.

Colpensiones pone condiciones claras para el traslado de régimen pensional en este 2026: téngalo en cuenta
RELACIONADO

Colpensiones pone condiciones claras para el traslado de régimen pensional en este 2026: téngalo en cuenta

Este "golpe" no es una medida arbitraria, sino la aplicación estricta de la Ley 100 de 1993 y sus actualizaciones, que buscan la sostenibilidad del sistema.

Ya no se pagarán mesadas a quienes superen este límite

Uno de los puntos más críticos recae sobre los hijos del pensionado o afiliado fallecido. Si bien el derecho a heredar la pensión existe, este tiene una fecha de caducidad clara: los 25 años.

Según la normativa vigente, los hijos pierden el derecho a la mesada automáticamente al superar esta edad. El sistema asume que, tras terminar sus estudios superiores y alcanzar la madurez, la condición de dependencia económica cesa.

Aquellos jóvenes que no certifiquen estudios o que superen los 18 años sin estar matriculados en una institución educativa también verán suspendido el pago de forma inmediata.

Estas son las pensiones que se vieron afectadas por incremento del salario mínimo en Colombia
RELACIONADO

Estas son las pensiones que se vieron afectadas por incremento del salario mínimo en Colombia

Existe una creencia común de que toda viuda o viudo recibe la pensión de por vida. Sin embargo, el límite legal es tajante: si el cónyuge o compañero permanente sobreviviente tiene menos de 30 años al momento del fallecimiento y no tuvo hijos con el causante, la pensión será temporal.

En este escenario, el beneficiario solo recibirá la mesada por un periodo máximo de 20 años. Durante este tiempo, se espera que la persona cotice por su propia cuenta para asegurar su vejez, pues al llegar al límite de tiempo, el Estado o el fondo privado cesarán los pagos definitivamente.

El límite de las 50 semanas

Para que una pensión sea heredable, el afiliado fallecido debía cumplir un límite mínimo de cotización: 50 semanas dentro de los tres años anteriores a su muerte. Si el trabajador fallece habiendo cotizado menos de este tiempo, sus familiares no recibirán una mesada mensual, sino una "sustitución de la indemnización" o devolución de saldos, lo que representa un impacto financiero severo para el núcleo familiar.

Finalmente, para aquellos herederos que reciben la pensión por condiciones de discapacidad, existe un límite de revisión. Colpensiones y los fondos privados exigen una reevaluación médica cada tres años. Si el beneficiario supera el límite de discapacidad (es decir, su salud mejora y recupera capacidad laboral) o si simplemente no se presenta a la revisión, la mesada se extingue.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

Dólar rebotó tras varios días al alza: así cerró hoy 6 de mayo en Colombia

Colpensiones

Colpensiones pone condiciones claras para el traslado de régimen pensional en este 2026: téngalo en cuenta

Resultados lotería

SUPER ASTRO SOL: ya hay número y signo ganador hoy 6 de mayo de 2026

Otras Noticias

Bayern Múnich

La jugada que enfureció a Luis Díaz en la semifinal entre Bayern Múnich vs. PSG

Luis Díaz protagonizó una jugada polémica en la semifinal entre Bayern Múnich y PSG, que terminó en tarjeta amarilla y desató su molestia.

Argentina

Argentina registra aumento de casos de hantavirus sin brote activo, según experto

El anuncio coincide con la alerta sanitaria en un crucero que zarpó de la Patagonia y enfrenta un foco que ya dejó tres muertos.

UNGRD

Sandra Ortiz denuncia presiones de la Fiscalía para declarar contra exministros de Petro

Bogotá

¿Qué está pasando con la clínica Corpas? Salarios pendientes, personal en crisis y medidas drásticas

La casa de los famosos

¡Al calabozo! Así los participantes recibieron al nuevo visitante en La Casa de los Famosos