Freno en seco a herencia de pensiones en Colombia: ya no se pagarán mesadas a quienes superen este límite

En el panorama del sistema de seguridad social en Colombia, una noticia ha encendido las alarmas entre miles de ciudadanos que dependen o aspiran a una pensión de sobrevivientes, comúnmente llamada "pensión heredada".

A mayo de 2026, las autoridades pensionales y las recientes clarificaciones normativas han ratificado los límites infranqueables que determinan quiénes dejan de recibir este beneficio y bajo qué condiciones.

Este "golpe" no es una medida arbitraria, sino la aplicación estricta de la Ley 100 de 1993 y sus actualizaciones, que buscan la sostenibilidad del sistema.

Ya no se pagarán mesadas a quienes superen este límite

Uno de los puntos más críticos recae sobre los hijos del pensionado o afiliado fallecido. Si bien el derecho a heredar la pensión existe, este tiene una fecha de caducidad clara: los 25 años.

Según la normativa vigente, los hijos pierden el derecho a la mesada automáticamente al superar esta edad. El sistema asume que, tras terminar sus estudios superiores y alcanzar la madurez, la condición de dependencia económica cesa.

Aquellos jóvenes que no certifiquen estudios o que superen los 18 años sin estar matriculados en una institución educativa también verán suspendido el pago de forma inmediata.

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Existe una creencia común de que toda viuda o viudo recibe la pensión de por vida. Sin embargo, el límite legal es tajante: si el cónyuge o compañero permanente sobreviviente tiene menos de 30 años al momento del fallecimiento y no tuvo hijos con el causante, la pensión será temporal.

En este escenario, el beneficiario solo recibirá la mesada por un periodo máximo de 20 años. Durante este tiempo, se espera que la persona cotice por su propia cuenta para asegurar su vejez, pues al llegar al límite de tiempo, el Estado o el fondo privado cesarán los pagos definitivamente.

El límite de las 50 semanas

Para que una pensión sea heredable, el afiliado fallecido debía cumplir un límite mínimo de cotización: 50 semanas dentro de los tres años anteriores a su muerte. Si el trabajador fallece habiendo cotizado menos de este tiempo, sus familiares no recibirán una mesada mensual, sino una "sustitución de la indemnización" o devolución de saldos, lo que representa un impacto financiero severo para el núcleo familiar.

Finalmente, para aquellos herederos que reciben la pensión por condiciones de discapacidad, existe un límite de revisión. Colpensiones y los fondos privados exigen una reevaluación médica cada tres años. Si el beneficiario supera el límite de discapacidad (es decir, su salud mejora y recupera capacidad laboral) o si simplemente no se presenta a la revisión, la mesada se extingue.