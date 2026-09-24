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El dólar volvió a alcanzar precio no visto hace meses: así abrió hoy 24 de septiembre de 2026

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 24 de septiembre de 2026.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

septiembre 24 de 2026
08:16 a. m.
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En la mañana de este jueves 24 de septiembre de 2026, el Banco de la República de Colombia informó que el dólar abrió exactamente en 3.280,00 pesos.

Por otra parte, los analistas determinaron que la Tasa Representativa del Mercado llegó a los 3.264,39 pesos, subiendo 55.73 pesos respecto a la del día anterior y alcanzando su nivel más alto en más de dos meses.

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Y es que, de acuerdo con el registro histórico de la divisa estadounidense, la última TRM similar había sido la del viernes 10 de julio de 2026, que se ubicó en 3.305,38 pesos.

Precio del dólar en Colombia hoy 24 de septiembre de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, realizando el balance con la del jueves de la semana pasada (17 de septiembre de 2026), tuvo un incremento de 135.93 pesos y el 4.34 %.

Fijándose en la TRM de hace un mes (24 de agosto de 2026), el alza fue de 216.27 pesos y el 7.1 %.

Sin embargo, tomando como punto de partida la Tasa Representativa del Mercado de hace un año, se detectó un decrecimiento de 580.08 pesos, que representan un 15.09 %.

Asimismo, revisando la primera TRM del 2026, el descenso fue de 492.69 pesos, que equivalen al 13.11 %.

¿Qué plantean los analistas tras los más recientes cambios del dólar?

"Con la decisión de la Fed ya incorporada en precios, el mercado entra a esta semana en un modo de toma de utilidades y reposicionamiento. El dólar sigue con soporte en los fundamentos hawkish, pero sin el catalizador adicional de la decisión, el movimiento tiende a moderarse", aseguró Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66.

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"En un escenario favorable para las monedas emergentes, la reunión Trump-Xi Jinping genera señales constructivas y ambas partes acuerdan posponer o extender la tregua arancelaria vigente con China. En paralelo, la ONU entrega avances diplomáticos en el conflicto de Medio Oriente que moderan la tensión en la región. Además, el petróleo cede desde los niveles actuales, el VIX continúa bajando y el dólar modera su avance. Así, el USDCLP podría ceder hacia la zona de $930–$940 y el USDCOP podría retomar la apreciación hacia los 3.100–3.140 pesos", detalló también.

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