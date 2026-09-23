El dólar alcanzó un precio no visto hace más de tres semanas: así abrió hoy 23 de septiembre de 2026

El precio del dólar en Colombia, según lo reportado por el Banco de la República, abrió este 23 de septiembre de 2026 en 3.215 pesos.

En medio de ese panorama, la Tasa Representativa del Mercado alcanzó los 3.208,66 pesos y llegó a su nivel más alto en al menos tres semanas.

De acuerdo con el registro histórico de la divisa, la última TRM similar había sido la del martes 1 de septiembre de 2026, cuando se situó en 3.212,97 pesos.

Precio del dólar en Colombia hoy 23 de septiembre de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, a diferencia de la del miércoles de la semana pasada (16 de septiembre de 2026), tuvo un incremento de 108.21 pesos y el 3.49 %.

Revisando la TRM de hace un mes (23 de agosto de 2026), el alza fue de 160.54 pesos y el 5.27 %.

Realizando el comparativo con la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (23 de septiembre de 2025), hubo una disminución de 548.42 pesos, que equivalen a un 14.6 %.

Y, por último, tomando como referencia la primera TRM del 2026, el descenso fue de 643.5 pesos y el 16.7 %.

¿Qué han planteado los expertos tras los cambios que ha tenido el dólar en los últimos días?

"La semana pasada estuvo dominada por el evento más esperado del año en materia de política monetaria: la decisión unánime de la Fed de subir las tasas 25 puntos base hasta llegar al rango de 3.75%–4.00%, siendo la primera alza desde 2023", afirma Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66.

"En un escenario adverso, el conflicto en Medio Oriente podría escalar con nuevas tensiones y el petróleo recuperaría niveles sobre los USD 100. Además, el dólar se fortalecería y las monedas emergentes cederían terreno adicional. Por lo tanto, el USDCLP podría presionar hacia la zona de $970–$980 y el USDCOP podría profundizar hacia los 3.230–3.270 pesos", concluye el experto.