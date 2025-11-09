Precio del dólar sorprendió este 11 de septiembre tras dura caída: así se cotiza hoy la divisa

El comportamiento del dólar en Colombiavolvió a captar la atención de analistas y ciudadanos este jueves 11 de septiembre de 2025.

Aunque en la jornada anterior la moneda había mostrado estabilidad, la divisa sorprendió al abrir con un leve repunte frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM).

El dato se conoció mientras los mercados internacionales esperan los resultados de inflación en Estados Unidos, cifras clave que podrían marcar el rumbo de las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed).

Así abrió el dólar este jueves en Colombia

La TRM para el 11 de septiembre de 2025 fue de $3.921,58, con un incremento de $2,45 frente al valor del miércoles, cuando estaba en $3.919,13. Durante la jornada del miércoles, la divisa había cerrado con un precio promedio de $3.921,57, registrando un mínimo de $3.912 y un máximo de $3.930.

En total, se realizaron 1.197 transacciones en el mercado cambiario por un monto superior a los US$697 millones, según datos oficiales.

Variación frente a otros periodos

El dólar mostró un alza leve frente al día anterior, equivalente al 0,06%. Sin embargo, al compararlo con otros periodos, la tendencia sigue siendo a la baja: frente a la misma fecha del mes pasado, disminuyó un 2,8% (113,16 pesos), y frente al inicio del año acumula una reducción del 11,06% (487,57 pesos).

En comparación anual, la divisa también marca retroceso, pues cayó un 8,49% respecto al 11 de septiembre de 2024, lo que equivale a 364,03 pesos menos.

Aunque el precio del dólar sorprendió este jueves, los analistas recomiendan cautela, pues las próximas decisiones de la Fed y el panorama internacional seguirán influyendo en la moneda en lo que resta del año.