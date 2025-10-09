CANAL RCN
Economía

El dólar vuelve a caer en Colombia y toca su nivel más bajo en más de un año: precio de hoy, 10 de septiembre

El dólar en Colombia registró una fuerte caída este 10 de septiembre de 2025 y vuelve a niveles no vistos desde junio de 2024.

Dólar en Colombia hoy 10 de septiembre
Foto: Free´pik

Noticias RCN

septiembre 10 de 2025
08:31 a. m.
La cotización del dólar en Colombia abrió este miércoles, 10 de septiembre de 2025, con una leve caída respecto a su Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.919,13 pesos colombianos.

Este descenso coincidió con la apertura transaccional, en la cual el billete verde osciló entre un mínimo de $3.917 y un máximo de $3.920, en transacciones acumuladas por US$500.000.

La TRM registró una caída de $26,16 frente al día anterior, lo que equivale a un retroceso del 0,66 %. Este precio es el nivel más bajo en más de un año, pues no se veía desde el miércoles 5 de junio de 2024.

Comparativa histórica: ¿qué tan pronunciada fue la baja?

  • Frente al ayer: bajó 26,16 pesos (-0,66 %).
  • Comparado con la misma fecha de la semana anterior: disminuyó un 2,43 %, lo que equivale a 97,81 pesos.
  • En el último mes: cayó un 2,87 % (115,61 pesos menos).
  • Respecto al inicio del año: el dólar ha perdido un 11,11 %, es decir, 490,02 pesos de su valor.
  • Frente al mismo día de 2024: cae un 7,14 %, o 301,55 pesos menos.
Por su parte, los datos de la TRM del martes 9 de septiembre mostraban un valor de $3.945,29, mientras que algunos cálculos de tipo de cambio indicaban hoy una cifra cercana a COP 3.922,10.

¿Qué significa este comportamiento del dólar para la economía colombiana?

Esta tendencia bajista representa una oportunidad para fortalecer el peso colombiano frente al dólar y activar sectores dependientes de insumos importados o deudas en moneda extranjera.

Al mismo tiempo, favorece el poder adquisitivo de los consumidores que reciben ingresos en dólares o remesas.

Varios analistas sugieren observar de cerca las futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de EE. UU., cuyas conclusiones podrían reforzar o revertir esta tendencia

