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Economía

Dólar sigue tocando precios bajos y se acerca a los $3.000: así está su valor HOY 10 de septiembre

Así abrió la divisa extranjera este jueves en mercado cambiario.

Foto: Creada con IA

Mateo Alfonso Rey

septiembre 10 de 2026
08:18 a. m.
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Para este 10 de septiembre, la cotización de apertura del dólar se ubica en $3.095,53 pesos colombianos, registrando una disminución drástica frente a los días anteriores y acercándose a los 3.000 pesos.

Esta cifra marca un quiebre por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) oficial dictaminada por la Superintendencia Financiera para hoy, la cual fue fijada en $3.099,48 COP.

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Con esta apertura a la baja, el peso colombiano se fortalece y genera alta expectativa entre los importadores e inversionistas del país.

  • TRM Oficial: $3.099,48 COP
  • Precio de apertura: $3.095,53 COP
  • Tendencia: Bajista (-$16,95 COP frente al cierre anterior).

Comportamiento del dólar en los últimos días

La marcada caída registrada este 10 de septiembre no es un hecho aislado. Durante la última semana, el tipo de cambio en Colombia ha mantenido una racha de desvalorización continua.

Al analizar el histórico reciente de la divisa, se evidencia la magnitud del descenso:

  • 1 de septiembre: $3.213,97 COP
  • 4 de septiembre: $3.141,10 COP
  • 9 de septiembre: $3.116,47 COP
  • 10 de septiembre: $3.099,48 COP (TRM Vigente)

En menos de diez días, la moneda estadounidense ha cedido más de $114 pesos en el mercado local, rompiendo soportes clave que los analistas económicos no preveían para este mes.

Precio del dólar en casas de cambio hoy

Para los ciudadanos que requieren comprar o vender divisas en el mercado no regulado o de menudeo, las casas de cambio en Colombia presentan un comportamiento ajustado a la baja, aunque con la brecha habitual frente al mercado bursátil.

En ciudades principales como Bogotá, Medellín y Cali, los precios promedios para hoy son:

  • Precio de compra en casas de cambio: $3.107,00 COP (Promedio nacional).
  • Precio de venta en casas de cambio: $3.228,00 COP (Promedio nacional).
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