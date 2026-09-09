Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 9 de septiembre de 2026

Las loterías de Manizales, Valle y Meta realizaron este miércoles, 9 de septiembre de 2026, sus tradicionales sorteos.

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Quienes ya tenían un billete pueden consultar los números y las series que obtuvieron los premios mayores, además de verificar los demás premios contemplados por cada sorteo.

Resultados de la Lotería de Manizales 9 de septiembre de 2026

La Lotería de Manizales realizó el sorteo 4972, correspondiente a este miércoles 9 de septiembre. Para esta jornada, el premio mayor anunciado fue de $3.000 millones.

Estos son los datos para comprobar el billete:

Número ganador: XXXX

Serie: XXX

Los resultados deben verificarse directamente con la información oficial publicada por la Lotería de Manizales, especialmente antes de realizar cualquier trámite relacionado con el cobro de un premio.

Durante la jornada también se llevaron a cabo los sorteos de las loterías del Valle y Meta, dos de las loterías tradicionales que juegan los miércoles en Colombia.

Resultados de las loterías del Valle y Meta del 9 de septiembre

La Lotería del Valle tenía nuevamente uno de los premios mayores más altos de los sorteos realizados durante la noche. Estos fueron los datos del resultado:

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Número ganador: XXXX

Serie: XXX

Premio mayor: $9.000 millones

Por su parte, la Lotería del Meta también llevó a cabo su sorteo habitual de los miércoles. El premio mayor anunciado para esta lotería fue de $1.800 millones.

Número ganador: XXXX

Serie: XXX

En este tipo de sorteos, el resultado del premio mayor se identifica mediante la combinación del número y la serie correspondiente. Además, cada lotería cuenta con su propio plan de premios, que puede incluir premios secos y otras categorías.

Si compró un billete para alguno de los sorteos de este miércoles, conserve el comprobante y contraste la información con los canales oficiales de la respectiva lotería. Los juegos de suerte y azar en Colombia están permitidos únicamente para mayores de 18 años.

*Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN*