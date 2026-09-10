“Me estaba preparando para morir”: duro relato de sobreviviente en Cali tras el terremoto

Un mes después del terremoto que sacudió a Colombia el 10 de agosto, Cali continúa enfrentando las consecuencias de una tragedia que cambió para siempre a la ciudad.

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Con base en el reporte más reciente, el sismo dejó 154 personas fallecidas en la capital vallecaucana.

Se cumplió un mes tras el devastador terremoto

El conjunto residencial Guadalupe, ubicado en el sector Cuarto de Legua, se convirtió en uno de los símbolos más dolorosos de la catástrofe. 24 edificios colapsaron en Cali, dejando escenas devastadoras. De entre los escombros, 88 personas fueron rescatadas con vida.

Entre las historias de supervivencia se destaca la de Camilo Oyola, quien vivía en el sexto puso de la edificación Ana Pilar. “Yo me estaba preparando para morir, pensé que todo se había caído”, relató al contar cómo fue el momento en el que quedó atrapado entre los escombros.

Lo rescataron media hora después y Argenis Caballero, un maestro de construcción que trabajaba en una bodega, se volvió su ángel salvador.

El ángel salvador de Camilo en la tragedia

“Cuando la tierra se sacudió, no dudé un segundo en lanzarme a rescatar a quienes quedaron bajo los escombros”, explicó Caballero, quien con sus propias manos ayudó a salvar vidas.

Oyola sufrió una fractura de cadera y luxación de fémur. Un mes después, las heridas han cicatrizado satisfactoriamente.

Hasta el momento, 24 personas permanecen hospitalizadas de las aproximadamente 2.300 que fueron trasladadas a centros médicos. El alcalde Alejandro Eder reportó que se han entregado más de 700 toneladas de ayuda a los caleños y vallecaucanos afectados.

Once estructuras han sido identificadas para demolición, siendo la primera en el barrio María Mercedes, derribada el pasado lunes. Miles de familias, aunque sus edificios permanecen en pie, deberán abandonar sus hogares por razones de seguridad estructural, aumentando el drama humanitario de esta tragedia que marcó un antes y un después para Cali.