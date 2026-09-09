Estos son algunos consumos pequeños que estarían aumentando sus gastos durante El Niño

El Fenómeno de El Niño ya está generando estragos en el país y a esto se suma la escasez de lluvias que reducen sus aportes a los embalses y afectan al sistema eléctrico nacional.

Según el Ministerio de Minas y Energía, cerca del 70 % de la electricidad del país es suministrada por esta fuente lo que genera una nueva presión sobre sus bajos niveles para estas épocas.

Por esto, expertos han logrado identificar algunos de los pequeños y más usuales consumos dentro del hogar que definitivamente marcan una gran diferencia cuando se habla de ahorrar recursos y reducir gastos.

Consumos que aumentan los gastos durante El Niño

Según la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, se prevé que en un hogar promedio, de cuatro personas, el 58% del agua se gasta en actividades de aseo. El 23% corresponden a actividades dentro de la cocina, mientras que el 7% y el 2% corresponden al lavado de ropa y aseo general del hogar.

Ante este panorama, expertos aseguran que no solo se trata de adoptar medidas ya que también es fundamental lograr identificar las principales fuentes que aumentan los consumos en el hogar. Así lo explicó Juan Simón Rodríguez, experto del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Manuela Beltrán:

“El reciclaje o reuso de agua es una estrategia que podemos implementar. Por ejemplo, almacenar el agua que sale de la lavadora y emplearla en otros usos domésticos como la limpieza o desagüe de baños, o bañarnos en menor tiempo”, aseguró.

Dentro de las principales advertencias, por parte del Acueducto de Bogotá, está la revisión de posibles fugas ya que un grifo abierto puede llegar a consumir hasta 12 litros de agua por minuto.

Medidas para ahorrar recursos durante El Niño

Según el Departamento de Energía de Estados Unidos, existe un consumo denominado como el “stand-by” y es aquel que se siguen utilizando distintos electrodomésticos al permanecer conectados a la toma corriente.

La Organización de Consumidores y Usuarios de España reveló que simples electrodomésticos como una impresora puede consumir hasta 52,6 kWh, 35 kWh para un router, 26 kWh para un altavoz inteligente como Alexa o Google y 23 kWh para un robot aspirador.

“Hay equipos como celulares, computadores, televisores y lavadoras que están ahí constantemente consumiendo sí los dejamos conectados y sin uso. Lo ideal es tener conciencia de qué estamos usando y qué no y, en ese caso, desconectarlo”, señala Rodríguez.

Otras de las recomendaciones que se pueden empezar a poner en práctica en cada hogar son: cerrar el grifo mientras no se utiliza, reparar fugas, reducir el tiempo de las duchas, reutilizar el agua de la lavadora y desconectar equipos que permanecen innecesariamente en stand-by.