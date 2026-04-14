Multa por ir en contravía en Colombia: este es el alto valor que deberá pagar en 2026

Ir en contravía en Colombia no solo es una maniobra peligrosa, también es una de las más costosas para el bolsillo. De acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Tránsito, esta conducta está sancionada de manera estricta y sin excepciones, incluso si se realiza “por unos metros” o “para evitar tráfico”.

Para este 2026, la multa por cometer esta infracción ya tiene un valor claro y puede afectar seriamente a los conductores que no respeten las normas en la vía.

¿Cuánto cuesta la multa por ir en contravía en 2026?

Dentro de la normativa, manejar en sentido contrario está clasificado como la infracción “D03”, que corresponde a transitar en una vía o carril en sentido opuesto al establecido.

En términos económicos, esta sanción equivale a cerca de 30 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que para 2026 se traduce en un valor aproximado de “COP 1.266.100”.

Se trata de una de las multas más altas del país, precisamente por el riesgo que representa esta conducta, tanto para el conductor como para peatones y otros vehículos.

Más allá del dinero: otras sanciones que puede enfrentar

El comparendo no es la única consecuencia. En Colombia, ir en contravía puede traer otras medidas adicionales que complican aún más la situación del infractor.

Entre ellas están:

Inmovilización del vehículo

Pago de grúa

Pago de patios (parqueadero).

Tiempo en trámites para recuperar el carro o moto

Estos costos extra pueden elevar considerablemente el gasto final, haciendo que la infracción resulte aún más costosa.

Sin embargo, la ley también contempla algunos beneficios. Si el conductor acepta la falta, puede acceder a descuentos:

50% de descuento si pagas en los primeros 5 días + curso.

25% de descuento entre el día 6 y 20.

Así, aunque existen opciones para reducir el valor, lo mejor sigue siendo evitar este tipo de maniobras y conducir respetando las normas.