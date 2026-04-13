¿Cuántas tazas de café debería tomarse diariamente? Estudio reveló el impacto de la bebida

Un reciente estudio científico volvió a poner al café en el centro de la conversación sobre salud cerebral y hábitos de vida. La investigación, publicada en JAMA y desarrollada por expertos de la Escuela de Salud Pública de Harvard junto con Mass General Brigham, siguió durante hasta 43 años a más de 131.000 personas, con el objetivo de identificar si existía una relación entre el consumo diario de café y el riesgo de desarrollar demencia con el paso del tiempo.

Los resultados llamaron poderosamente la atención: quienes consumían entre dos y tres tazas de café con cafeína al día mostraron la asociación más favorable con la protección de la función cognitiva. Dentro del seguimiento se documentaron 11.033 casos de demencia, pero el grupo con ese nivel de consumo moderado presentó una reducción aproximada del 18 % en el riesgo frente a quienes tomaban poco o nada de café.

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La cantidad ideal de café al día

A partir del análisis de los datos, los investigadores concluyeron que la “zona óptima” parece estar justamente en esas 2 a 3 tazas diarias, una cantidad que se asoció con mejores resultados en memoria y menor deterioro cognitivo reportado con los años. El hallazgo sugiere que no se trata de beber la mayor cantidad posible, sino de mantener un consumo moderado y constante dentro de una rutina saludable.

Incluso, el estudio encontró que consumir más café no necesariamente aportó beneficios superiores, por lo que la clave estaría en la regularidad y no en el exceso.

La cafeína marca la diferencia

Uno de los puntos más relevantes de la investigación fue la comparación entre café tradicional y descafeinado. Los expertos encontraron que la relación positiva con la salud cerebral apareció de forma específica en el café con cafeína, mientras que el descafeinado no mostró una asociación clara con una menor probabilidad de demencia.

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La explicación podría estar en compuestos como la cafeína y los polifenoles, sustancias con potencial efecto antiinflamatorio y protector frente al daño celular en el cerebro. Estos componentes ayudarían a reducir procesos asociados al deterioro cognitivo, más allá del conocido efecto estimulante de la bebida.

En conclusión, si la pregunta es cuántas tazas de café debería tomar una persona al día bajo esta misma idea de cuidado cerebral, la evidencia actual apunta a una respuesta bastante clara: dos a tres tazas de café con cafeína parecen ser el punto más beneficioso, siempre dentro de un estilo de vida equilibrado y según la tolerancia individual de cada persona.