Santa Fe visita a Corinthians por Copa Libertadores: convocados, bajas y hora del partido

Independiente Santa Fe ya está listo para uno de sus retos más exigentes en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El equipo bogotano viajó con anticipación y desde el lunes se encuentra en Brasil para enfrentar a Corinthians este miércoles 15 de abril en el Arena Neo Química de São Paulo.

El compromiso, válido por la segunda fecha del torneo continental, se jugará a las 7:30 p.m. (hora colombiana), en un duelo clave para las aspiraciones del conjunto cardenal.

Lista de convocados de Santa Fe para el duelo en Brasil

El técnico de Santa Fe, Pablo Repetto, definió un grupo de jugadores con experiencia y juventud para buscar un resultado positivo como visitante. Estos son los convocados:

Arqueros:

Andrés Marmolejo, Wbeimar Asprilla, Carlos Nemocón.

Defensas:

Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Juan S. Quintero, Iván Scarpeta, Víctor Moreno, Jeison Angulo, Christian Mafla, Jhon Meléndez.

Volantes:

Daniel Torres, Jhojan Torres, Kilian Toscano, Luis Palacios, Omar Fernández, Alexis Zapata, Kevin Cortés.

Delanteros:

Edwin Mosquera, Jáder Obrián, Franco Fagúndez, Nahuel Bustos, Hugo Rodallega.

El equipo llega con una base sólida y nombres importantes en ataque, donde destaca la experiencia de Hugo Rodallega.

Bajas y contexto del partido ante Corinthians

Para este compromiso, Santa Fe no podrá contar con Mateo Puerta, Ewill Murillo, Maxi Lovera y Yeicar Perlaza, quienes quedaron por fuera debido a lesiones, lo que obliga a ajustar algunas piezas en el esquema.

En la primera jornada, el equipo colombiano empató 1-1 en Bogotá frente a Peñarol, mientras que Corinthians llega motivado tras vencer 0-2 a Platense en condición de visitante.

El reto no será fácil, pero Santa Fe buscará sumar puntos en territorio brasileño para mantenerse en la pelea del grupo y seguir soñando con avanzar a la siguiente fase del torneo continental.