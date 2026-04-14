Cayó MiLoto en Colombia: vea el número y la ciudad donde se ganaron $250 millones

La suerte volvió a aparecer en Colombia y dejó un nuevo ganador que hoy celebra un cambio total en su vida.

En el más reciente sorteo de MiLoto, realizado el lunes 13 de abril de 2026, un apostador logró acertar la combinación ganadora y se llevó el premio mayor de $250 millones, convirtiéndose en el nuevo millonario del país.

El sorteo No. 518 marcó un momento clave para este juego de azar, pues no solo entregó el acumulado principal, sino que también repartió más de $333 millones en premios a nivel nacional, beneficiando a más de 11.000 jugadores.

Resultado de MiLoto del 13 de abril: números ganadores

De acuerdo con la información oficial, los números que definieron al ganador fueron: “09 – 10 – 12 – 21 – 27”.

Quien logró acertar esta combinación se quedó con el premio mayor, mientras que otros miles de participantes obtuvieron premios secundarios.

Tras este resultado, el acumulado de MiLoto se reinicia, por lo que el próximo sorteo comenzará desde los $120 millones, una cifra que nuevamente empezará a crecer con cada jornada.

El premio cayó en Yopal y por canal digital

La fortuna llegó hasta Yopal, en el departamento de Casanare, donde un jugador se convirtió en el gran ganador. El tiquete fue adquirido de forma manual a través del canal digital oficial, específicamente en la plataforma web del juego.

Este detalle confirma una tendencia en crecimiento: cada vez más colombianos están apostando por las compras en línea. De hecho, con este resultado ya son nueve los premios mayores vendidos por esta vía desde que inició MiLoto.

Además, no es la primera vez que la suerte toca esta región. Esta es la segunda ocasión en la que Casanare recibe un premio mayor, consolidando a Yopal como un punto donde “la fortuna sí cae”.

Así, mientras un nuevo millonario celebra, miles de jugadores ya se preparan para intentar ser los próximos en ganar.