CANAL RCN
Internacional

Delcy Rodríguez nombró a Vladimir Padrino en nuevo cargo en Venezuela

Padrino López vuelve al Gobierno: Delcy Rodríguez confirmó su nuevo cargo.

vladimir padrino ministro agricultura venezuela
Foto: AFP

Noticias RCN

abril 14 de 2026
07:46 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela anunció el nombramiento de Vladimir Padrino López como nuevo ministro de Agricultura Productiva y Tierras, semanas después de haber sido desplazado como ministro de Defensa.

¿Alguien traicionó a Nicolás Maduro para que lo capturaran? Hermano de Delcy Rodríguez habló
RELACIONADO

¿Alguien traicionó a Nicolás Maduro para que lo capturaran? Hermano de Delcy Rodríguez habló

El anuncio se hizo oficial a través de canales institucionales, donde la mandataria encargada destacó que el nuevo rol de Padrino estará enfocado en fortalecer la producción agrícola y garantizar el abastecimiento nacional, en línea con un modelo económico que busca diversificar las fuentes de ingreso del país.

¿Cuál es el nuevo cargo de Vladimir Padrino López?

Con esta designación, Padrino López pasa de liderar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a asumir responsabilidades en el sector productivo.

El país latinoamericano que reconoció a Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela: enviará delegación
RELACIONADO

El país latinoamericano que reconoció a Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela: enviará delegación

Rodríguez señaló que el objetivo es consolidar la seguridad alimentaria y reactivar el campo venezolano, uno de los sectores más golpeados en los últimos años. El cambio también se produce tras la salida de Julio León Heredia, a quien la administración agradeció por su gestión.

Regreso de Padrino López en el Gobierno de Venezuela

El regreso de Padrino López al Ejecutivo refleja la continuidad del régimen dentro del aparato estatal, pese a los cambios recientes. Durante más de una década, el general fue uno de los hombres de mayor confianza del chavismo, con un papel central en la conducción de las fuerzas armadas.

Su trayectoria ha estado rodeada de controversias. Organismos internacionales han cuestionado su gestión en materia de derechos humanos, mientras que el Gobierno de Estados Unidos mantiene una recompensa por información que conduzca a su captura por presuntos vínculos con el narcotráfico, acusaciones que el propio Padrino ha rechazado.

En paralelo, el Gobierno de Rodríguez ha ejecutado múltiples cambios en la cúpula militar y en el gabinete, en un intento por redefinir el rumbo político y económico del país, pero sigue manteniendo a los mismos aliados de Maduro.

Filtran el plan de Delcy Rodríguez para quedarse en el poder en Venezuela
RELACIONADO

Filtran el plan de Delcy Rodríguez para quedarse en el poder en Venezuela

A pesar de estos movimientos, persisten desafíos internos y una percepción de inconformidad en sectores de la población, que demandan transformaciones más profundas en el modelo de gobierno.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Papa León XIV

Dos ataques suicidas sacuden Argelia en medio de histórica visita del papa León XIV

Diosdado Cabello

Diosdado Cabello le baja el pulgar a elecciones en Venezuela: "Las piden por la ausencia de Maduro"

Donald Trump

Trump no se guardó nada y les lanzó amenaza a los barcos de Irán: “Eliminados de inmediato”

Otras Noticias

Metro de Bogotá

VIDEO: así se están robando insumos de las obras de la primera línea del Metro de Bogotá

Videos de cámaras de seguridad demuestran que se estarían aprovechando de descuidos para robarse material de construcción de la megaobra.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: martes 14 de abril de 2026

Este martes 14 de abril, es un día en el que muchos sentirán la necesidad de avanzar, cerrar ciclos o decir lo que venían postergando desde hace tiempo.

Copa Libertadores

Santa Fe visita a Corinthians por Copa Libertadores: convocados, bajas y hora del partido

Resultados lotería

Cayó MiLoto en Colombia: vea el número y la ciudad donde se ganaron $250 millones

Café

¿Cuántas tazas de café debería tomarse diariamente? Estudio reveló el impacto de la bebida