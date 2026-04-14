Delcy Rodríguez nombró a Vladimir Padrino en nuevo cargo en Venezuela

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela anunció el nombramiento de Vladimir Padrino López como nuevo ministro de Agricultura Productiva y Tierras, semanas después de haber sido desplazado como ministro de Defensa.

El anuncio se hizo oficial a través de canales institucionales, donde la mandataria encargada destacó que el nuevo rol de Padrino estará enfocado en fortalecer la producción agrícola y garantizar el abastecimiento nacional, en línea con un modelo económico que busca diversificar las fuentes de ingreso del país.

¿Cuál es el nuevo cargo de Vladimir Padrino López?

Con esta designación, Padrino López pasa de liderar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a asumir responsabilidades en el sector productivo.

Rodríguez señaló que el objetivo es consolidar la seguridad alimentaria y reactivar el campo venezolano, uno de los sectores más golpeados en los últimos años. El cambio también se produce tras la salida de Julio León Heredia, a quien la administración agradeció por su gestión.

Regreso de Padrino López en el Gobierno de Venezuela

El regreso de Padrino López al Ejecutivo refleja la continuidad del régimen dentro del aparato estatal, pese a los cambios recientes. Durante más de una década, el general fue uno de los hombres de mayor confianza del chavismo, con un papel central en la conducción de las fuerzas armadas.

Su trayectoria ha estado rodeada de controversias. Organismos internacionales han cuestionado su gestión en materia de derechos humanos, mientras que el Gobierno de Estados Unidos mantiene una recompensa por información que conduzca a su captura por presuntos vínculos con el narcotráfico, acusaciones que el propio Padrino ha rechazado.

En paralelo, el Gobierno de Rodríguez ha ejecutado múltiples cambios en la cúpula militar y en el gabinete, en un intento por redefinir el rumbo político y económico del país, pero sigue manteniendo a los mismos aliados de Maduro.

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A pesar de estos movimientos, persisten desafíos internos y una percepción de inconformidad en sectores de la población, que demandan transformaciones más profundas en el modelo de gobierno.