Gobernación de Santander anuncia acuerdos para revisar avalúos catastrales: bloqueos se levantarían este martes

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, informó este martes que se alcanzaron acuerdos con la comunidad y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) para atender las inconformidades generadas por el incremento en el impuesto predial y los avalúos catastrales en varios municipios del departamento que provocaron bloqueos en principales vías de Santander.

"Después de una reunión muy larga con el director del Igac, con todos sus funcionarios, con los voceros de la protesta en el departamento de Santander, con los alcaldes de Lebrija, Cimitarra y otros que estuvieron conectados pendientes de la situación, hemos llegado a un acuerdo”, señaló el mandatario.

El compromiso consiste en que el Igac regional, con autorización de su director, trabajará junto a los alcaldes y secretarías de planeación, con la mediación de la Gobernación de Santander, para revisar las zonas afectadas y “reducir los avalúos catastrales a su justa proporción”.

Impacto en sectores productivos y la ciudadanía

El gobernador también reconoció el impacto de las protestas en distintos sectores productivos de la región y en la ciudadanía.

“Somos conscientes de que se hizo un daño a los transportadores, a los productores avícolas, a los productores de carne. Bueno, ya sucedió. Ahora encontramos una solución que nos va a permitir solucionar el problema”, expresó.

Revisión integral en varios municipios de Santander

El director general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), Gustavo Adolfo Marulanda Morales, respaldó los anuncios del gobernador de Santander y aseguró que la entidad ya viene adelantando procesos similares en otros municipios.

“El compromiso del Igac es hacer una revisión integral, como ya lo hemos hecho en Palmas, Barichara, San Gil y Concepción, y ahora viene esta zona”, explicó, al señalar que se atenderán los casos excepcionales donde se presentaron avalúos desproporcionados.

Marulanda precisó que la revisión no solo se enfocará en los avalúos catastrales, sino también en el acompañamiento a las administraciones locales en materia tributaria.

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“Vamos a aprovechar para ver todos los temas tributarios y validar que las liquidaciones del impuesto predial estén ajustadas a norma”, indicó, agregando que se propondrán ajustes que garanticen la gradualidad y progresividad en el cobro.

Ministro del Interior viajará a Bucaramanga

Por su parte, a través de su cuenta de X, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que viajará a la capital santandereana para reunirse "con varios alcaldes y buscar soluciones para levantar el paro".

"Vamos a revisar algunos casos puntuales en zonas y municipios y mediar para que todo se solucione hoy en Santander, Boyacá, Cundinamarca y Putumayo. La competencia de esa misma revisión la tienen los directorios regionales del IGAC", expresó el ministro en la red social.