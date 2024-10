Presentan nueva herramienta para transformar la medición de audiencias en Colombia

El panorama de la medición de audiencias en Colombia está cambiando con la llegada de una innovadora plataforma llamada 'Revolución 43M', desarrollada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) en colaboración con Claro Colombia. Este sistema, presentado oficialmente el 24 de octubre, pretende resolver las limitaciones que presentan los modelos tradicionales de medición de audiencias en televisión abierta, cerrada y por suscripción, mediante el uso de tecnologías avanzadas como Big Data y Open Data.

En los últimos años, la fragmentación de las audiencias y el auge de plataformas digitales han dificultado la medición precisa del consumo televisivo. Sin embargo, la 'Revolución 43M' promete ser un punto de inflexión, ya que ofrece una mirada mucho más amplia y detallada del comportamiento de los televidentes. Con su enfoque en la tecnología RPD (Return Path Data), esta herramienta expande el alcance de la medición a más de 700 municipios, abarcando no solo hogares, sino también establecimientos comerciales, lo que le da una cobertura sin precedentes en el país.

Este nuevo modelo de medición incluye a más de 43 millones de personas, lo que representa el 81% de la población colombiana desde los 4 años en adelante. Además, se estima que abarcará 16 millones de hogares en todo el territorio, superando ampliamente las muestras utilizadas en el modelo tradicional, que hasta ahora solo incluía a 22 municipios. Esta ampliación no solo mejora la representación de la audiencia en general, sino que también permitirá una segmentación más precisa por género, edad, nivel socioeconómico y región.

A medida que el mercado televisivo evoluciona, es fundamental contar con datos más completos que permitan tomar decisiones estratégicas. En este sentido, Santiago Escobar, vicepresidente digital del Canal RCN, señaló la importancia de mejorar la manera en que se mide el consumo de televisión:

Medimos para tratar de entender y actuar sobre la información, pero si la medición no es completa, no tendremos una visión clara del mercado. En Colombia, muchas veces se dice que la televisión está muriendo, pero la realidad es diferente. Cuando miramos las investigaciones y el impacto de los programas, queda claro que la televisión sigue generando una conversación nacional a todo nivel. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? Estamos midiendo bien, pero no estamos midiendo todo. Si hay posibilidad de medir más y entender más, debemos aprovecharlo