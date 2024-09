"Es la acumulación de una cantidad de decisiones erróneas": exministro Restrepo sobre situación de Ecopetrol

El banco de inversión JP Morgan publicó un informe en el que rebajó su perspectiva sobre la acción de Ecopetrol lo que generó un impacto negativo para la empresa en los mercados bursátiles. En la Bolsa de Valores de Colombia, la acción bajó 5,15% quedando en $1.840, el precio más bajo desde pandemia. En Estados Unidos cayó 6,12%, hasta los 8,75 dólares.

En diálogo con Noticias RCN, el exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, aseguró que esta situación de la petrolera estatal se debe a una mezcla de situaciones y a la acumulación de decisiones erróneas del Gobierno Nacional.

¿Cómo analiza lo que ha ocurrido con Ecopetrol en la calificación entregada por JP Morgan?

Esto es una mezcla de varias cosas. Hay una mezcla de la situación de mercado para de compañías de este sector, pero también como lo dice incluso JP Morgan esto refleja profunda desconfianza y una situación llamémosla así geopolítica interna complicada.

Esta es la acumulación de una cantidad de decisiones erróneas. Arranca por la decisión del Gobierno Nacional de no firmar nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo que está llevando a que la compañía pierda sus posibilidades de largo plazo, a no permitirle a Ecopetrol invertir en proyectos de exploración no convencional, ni siquiera en Colombia, en los Estados Unidos después de que incluso algunas de esas propuestas se habían estudiado casi que por dos años. Haber llevado Ecopetrol a una situación de ineficiencia operativa y financiera que es evidente porque las utilidades están cayendo de manera muy importante en el primer semestre de este año y a la realidad dice JP Morgan de bloqueos y de inseguridad que está enfrentando nuestro país.

Me parece que es una mezcla de circunstancias que nos deben llevar a reflexionar de fondo sobre los caminos que hay que seguir a continuación para que la compañía no siga esta tendencia que es casi una caída del orden de un 60% en el precio de la acción.

Esto no es un tema menor, en dos años una caída del 60% pues refleja justo la valoración de JP Morgan en el sentido de que hay pues un menor valor objetivo para la acción de la compañía.

¿Cuál considera que debería ser el proceso que debe asumir el Gobierno en medio de esta situación tan crítica para Ecopetrol?

El Senado de la República hizo el primer mensaje, en una votación mayoritaria está invitando al Gobierno Nacional a que revise la decisión de no firmar nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Me parece que es una decisión sensata.

Lo segundo, hay que corregir también esa decisión de no avanzar en procesos de exploración no convencional y particularmente no solamente en Colombia sino también con las posibilidades que existen a nivel internacional. Esto está demostrado que tiene un resultado muy positivo para la compañía.

También creo que hay que enviar mensajes clave de confianza a la compañía y en general también al país en el sentido de mejorar los indicadores y la realidad de inseguridad que está agobiando a muchos de los territorios de nuestra Nación.

En la medida en que uno logre algo de esto puede, por lo menos, dar un paso hacia adelante y es que, si no se da ese paso hacia adelante, pues aquí de fondo hay una responsabilidad con la mayoría de los accionistas de esta compañía y no solamente el Estado que es el accionista grande, sino también los minoritarios que ellos están viendo con preocupación que su patrimonio su patrimonio invertido en Ecopetrol se ha disminuido en valor.