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Delitos a los que se puede enfrentar si responde a un número con prefijo internacional: pilas

Conozca los peligros que acarrea el hecho de contestar estas llamadas internacionales.

Noticias RCN

abril 11 de 2026
12:49 p. m.
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Recibir una llamada de un número con un prefijo extranjero (como +234 de Nigeria, +355 de Albania o +225 de Costa de Marfil) ya no es una curiosidad, sino una señal de alerta roja. Lo que parece una simple llamada equivocada puede ser el inicio de un entramado delictivo diseñado para vaciar cuentas bancarias o secuestrar datos personales.

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Una de las técnicas más comunes consiste en realizar llamadas de apenas un segundo. El objetivo es que el usuario, por curiosidad, devuelva la llamada. Al hacerlo, se conecta a números de tarificación especial que cobran tarifas exorbitantes por minuto, cuyas ganancias se reparten entre el operador fraudulento y el delincuente.

Delitos que puede traerle el contestar llamadas internacionales

Contestar y permanecer en la línea con un número desconocido expone al usuario a delitos tipificados en el código penal como estafa agravada, extorsión y hurto por medios informáticos.

En casos más graves, la grabación de la voz del usuario puede ser utilizada mediante Inteligencia Artificial para crear "deepfakes" sonoros.

Con un fragmento de voz nítido, los delincuentes pueden simular que el usuario autoriza transferencias bancarias o solicita rescates a familiares.

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En las últimas semanas, miles de usuarios en todo el mundo han reportado una oleada de llamadas breves que apenas dejan un tono en el terminal. En la pantalla del dispositivo aparece una llamada perdida proveniente de números que comienzan, principalmente, con los prefijos +355 y +233.

  • Prefijo +355: Corresponde a Albania.
  • Prefijo +233: Pertenece a Ghana.
  • Prefijo +7: Pertenece a Kazajistán.
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