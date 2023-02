¿Qué pasa si no implementa la nómina electrónica de la Dian a su negocio?

En 2021 fue implementada la Resolución 13 de 2021, que desarrolla la funcionalidad del documento de soporte de pago de nómina electrónica. Su principal objetivo es constituir un soporte de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta e impuestos descontables en IVA, permitiendo que la Dian tenga una mayor trazabilidad e identifique las deducciones improcedentes a través de una comparación, por omisión de pagos a la seguridad social por ejemplo y, a su vez, poder recibir la información de las personas naturales empleados para la verificación en la oportunidad de cumplimiento tributario.

Aunque este proceso ya es obligatorio, hasta el momento solo existen 3.100 empresas acogidas a la normativa. Pero ¿qué pasa si su compañía no implementa la nómina electrónica? Mauricio Pungo, Payroll Manager de KPMG en Colombia, señaló que “aunque muchos empresarios todavía no están familiarizados con la normativa, lo cierto es que este es el único comprobante de los gastos laborales válido para incluir estas deducciones en la declaración de renta. El no hacerlo podría implicar sanciones monetarias o penalizaciones como el desconocimiento de gastos laborales”.

¿Cómo implementar la nómina electrónica?

Quienes todavía no tengan pleno conocimiento de cómo adoptarlo, deben saber que la Dian ha dispuesto una plataforma propia y gratuita para las empresas que no quieran contar con un proveedor tecnológico externo.

La Dian también presta este servicio de acceso gratuito para la transmisión electrónica de la nómina y es muy útil para las pequeñas y medianas empresas que no pueden asumir el costo de contratación de un operador tecnológico.

Sin embargo, es preciso mencionar que las grandes compañías ya se encuentran trabajando de la mano de sus aliados, para así evitar multas o penalizaciones. La nómina siempre ha sido un proceso que se conecta con muchas áreas de la empresa, ya que todos los pagos están sujetos a las normas laborales, tributarias y contables, por eso es tan importante que dentro de este proceso de implementación se tengan en cuenta implicaciones en cada uno de estos frentes, para evitar errores.

Por último, si todavía no ha realizado este proceso de nómina electrónica es importante que esté actualizado con las normas que va actualizando y emitiendo la Dian; que busque asesoría con firmas expertas para que lo guíen o que tercerice este servicio con un aliado clave que le permita mantener al día su documentación y los pagos realizados.

