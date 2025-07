Icónica marca de zapatos en EE.UU se declaró en quiebra y cerró sus tiendas

En un golpe significativo para el sector minorista de calzado, Amiga Shoes Factory Inc., una marca que buscaba consolidarse en el mercado estadounidense con calzado elegante y asequible, ha declarado la bancarrota bajo el Capítulo 7 en un tribunal de bancarrotas de California en Los Ángeles.

La presentación, realizada el pasado 23 de julio, marca el fin de las operaciones de la compañía, que ahora se someterá a un proceso de liquidación total de sus activos.

Razones de la quiebra de esta marca de zapatos

Amiga Shoes, aunque no era un nombre familiar, tenía la ambición de dejar su huella en la industria del calzado. En su sitio web, ahora inactivo, la empresa se presentaba con la misión de ofrecer "diseños propios de importadores y marcas privadas también bienvenidas para pedidos de contenedores", lo que sugería un modelo de negocio que abarcaba tanto la producción de sus propias líneas como la fabricación para terceros.

Fuentes cercanas al caso indican que la principal razón detrás de la quiebra de Amiga Shoes Factory Inc. fue una severa falta de liquidez. La compañía simplemente se quedó sin dinero para mantener sus operaciones.

Al momento de la declaración de bancarrota, la empresa no contaba con inventario en su posesión, lo que sugiere que las dificultades financieras habían llevado a un cese gradual de la producción y distribución antes de la presentación formal.

Los documentos presentados ante el tribunal de bancarrotas revelan una situación financiera precaria. Amiga Shoes Factory Inc. listó solo un acreedor no garantizado: un centro de servicio vinculado a un préstamo de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) por un monto de $150,000. Sorprendentemente, este préstamo de la SBA era la única deuda significativa que la empresa había reportado.

En cuanto a los activos, la situación era igualmente desoladora. El total de activos declarados ascendía a $8,635, desglosados en $7,438 en una cuenta corriente y $1,197 en una cuenta de ahorros. La petición de bancarrota, firmada por Woon Hung Leung como propietario, también indicó que la compañía no poseía bienes inmuebles ni tenía intereses de arrendamiento activos.

La empresa también ha incurrido en una deuda de $4,500 con su asesor legal por la supervisión del proceso de bancarrota. Los documentos judiciales anticipan que, una vez que se paguen los gastos administrativos de la liquidación, no quedará nada para el acreedor no garantizado, lo que subraya la gravedad de la situación financiera de Amiga Shoes.

La noticia de la quiebra de Amiga Shoes Factory Inc. fue reportada inicialmente por WWD.com, señalando que "no quedó claro de inmediato cuándo el negocio cerró, pero en el momento de la presentación del Capítulo 7, Amiga Shoes también dijo que ya no tenía ningún inventario en su posesión".

Desde entonces, la compañía no ha emitido comentarios públicos sobre su declaración de bancarrota y no ha respondido a las solicitudes de TheStreet para obtener declaraciones, a la dirección de correo electrónico proporcionada en su página de Facebook. De hecho, la página de Facebook de la empresa no ha sido actualizada en años, y su sitio web ya no está operativo, lo que confirma el cese de sus actividades.