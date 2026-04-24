¿Quieres ser showrunner? RCN y Uniandes lanzan microcredencial para liderar producciones

El RCN Televisión, en alianza con la Universidad de los Andes, abrió inscripciones para la microcredencial “Showrunner: de la idea a la producción”, una iniciativa enfocada en cerrar la brecha entre la formación académica y las exigencias de la industria audiovisual actual.

Este programa, pionero en el país, está diseñado como la primera etapa de una ruta formativa orientada al desarrollo de competencias clave en la planeación y gestión de proyectos de ficción y entretenimiento. Los participantes profundizarán en análisis de guion, estructuración de recursos y viabilidad técnica de ideas, con una visión alineada al mercado global.

Formación práctica y experiencia en set

La microcredencial se desarrollará del 12 de mayo al 22 de septiembre de 2026, con una duración total de 192 horas a lo largo de 20 semanas. El modelo será semipresencial (blended), combinando sesiones virtuales los martes y jueves de 6:00 p.m. a 8:00 p.m., con una experiencia intensiva presencial en las instalaciones de Estudios RCN.

Uno de los diferenciales del programa es su enfoque práctico: los estudiantes participarán directamente en procesos de producción y transmisiones en vivo de programas de entretenimiento, noticieros y realities. Esta dinámica permitirá entender de primera mano el funcionamiento real de un set y fortalecer habilidades para enfrentar retos técnicos y logísticos.

El programa está dirigido a profesionales con experiencia en asistencia de producción y desarrollo de contenidos para plataformas OTT, cine o teatro, que busquen escalar hacia roles de liderazgo creativo. Al finalizar, los participantes estarán en capacidad de estructurar proyectos completos, desde la preproducción hasta la postproducción, incluyendo presupuestos y estrategias de mercadeo.

El plan de estudios incluye cinco módulos que abarcan guion, propiedad intelectual, talento, financiación y producción. Quienes culminen satisfactoriamente recibirán una insignia digital avalada por la Universidad de los Andes y la experiencia de Estudios RCN.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 8 de mayo. Con esta apuesta, RCN Televisión refuerza su compromiso con la formación de nuevos showrunners que liderarán las historias del futuro en la industria audiovisual colombiana.