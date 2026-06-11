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Luis Díaz confesó qué haría si Colombia gana el Mundial

Luis Díaz se sinceró sobre una posible estrella mundialista. ¿Qué haría si gana el Mundial?

Gol Luis Díaz
Foto: Colprensa - Linares Gasca

Noticias RCN

junio 11 de 2026
09:42 a. m.
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Luis Díaz ya vive la cuenta regresiva para disputar su primer Mundial con la Selección Colombia. A pocos días del debut de la Tricolor en la Copa del Mundo 2026, el delantero habló sobre el sueño que comparte con millones de colombianos y confesó cómo reaccionaría si el país logra conquistar el título más importante del fútbol.

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El atacante del Bayern Múnich participó en una entrevista junto al cantante Ryan Castro, donde habló de la responsabilidad de representar a Colombia y de la ilusión que genera esta nueva cita mundialista.

¿Qué dijo Luis Díaz sobre una posible conquista del Mundial?

Durante la conversación, Ryan Castro le preguntó directamente qué haría si la Selección Colombia se consagra campeona del mundo.

La respuesta de Luis Díaz fue espontánea y reflejó la emoción que genera imaginar ese escenario.

Yo me vuelvo loco. No sé ni qué haría, dijo Lucho.

Posteriormente, Ryan Castro sentenció:

Vamos a hacer de todo: tomar, llorar, abrazar, celebrar, gritar. Pedir permiso en el trabajo, orar, darle gracias a Dios. Hay que camellar para llegar a ese día, dijo.

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La reacción del guajiro rápidamente se volvió tema de conversación entre los aficionados, que mantienen intacta la ilusión de ver a la Tricolor protagonizar una actuación histórica en el torneo.

Cumplir el sueño de jugar mi primer Mundial. Para mí representar al país a nivel mundial es una cosa de locos. Sueño con dejarlos en alto de la mejor manera posible, llegar lo más lejos que se pueda. Confiando en Dios, sé que nosotros vamos a hacer las cosas bien y vamos a lograr el objetivo, reiteró.

¿Qué significa para Luis Díaz jugar su primer Mundial?

Más allá del sueño colectivo, Luis Díaz reconoció que disputar una Copa del Mundo representa uno de los momentos más importantes de su carrera profesional.

El extremo aseguró que vestir la camiseta de Colombia en el escenario más importante del fútbol es una experiencia difícil de describir.

El jugador también destacó que uno de los grandes objetivos del grupo es convertirse en ejemplo para las nuevas generaciones y dejar una huella positiva dentro y fuera de las canchas.

La Selección Colombia aterrizó en Guadalajara para completar su preparación antes del debut frente a Uzbekistán, programado para el próximo 17 de junio.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega con una generación que mezcla experiencia y talento, liderada por futbolistas como James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez.

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Aunque el objetivo inmediato es avanzar de fase, dentro del plantel existe la convicción de competir al máximo nivel.

Por ahora, la ilusión de millones de colombianos vuelve a estar puesta en una selección que sueña en grande. Y si algún día llega el título mundial, Luis Díaz ya anticipó cuál sería su reacción: perder el control de la emoción y celebrar como nunca antes.

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