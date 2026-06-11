Las seis predicciones más sorprendentes de ChatGPT sobre el Mundial de Fútbol 2026

A horas de que empiece la Copa del Mundo 2026 los más fieles fanáticos de la competencia deportiva ya han empezado a hacer sus respectivas apuestas sobre posibles ganadores, futbolistas revelación, entre otros acontecimientos que podrían marcar el futuro de la competencia futbolera más famosa.

Por esto, distintos modelos de inteligencia artificial ya han sacado sus propias conclusiones para ofrecer un panorama general del encuentro deportivo e intentar responder ante la duda más común por estos días: ¿Quién se convertirá en el nuevo campeón del mundo?.

Seis predicciones de la IA sobre el Mundial de Fútbol 2026

Aunque las predicciones se basan en información, estadísticas y la opinión de expertos, se desconoce cuál será el verdadero rumbo que tomará la competencia deportiva más popular del mundo entero. Uno de los pronósticos más difundidos corresponde al del posible ganador para esta nueva edición.

Según ChatGPT, el triunfo no se lo llevará ninguna de las dos últimas selecciones en ganar la Copa del Mundo, pues históricamente se ha reconocido la gran complejidad que implica sostener el dominio durante dos ciclos mundialistas. La IA predijo un posible “relevo generacional” para la edición de este 2026.

La segunda predicción más sorprendente corresponde a la posibilidad de que una selección africana llegue a semifinales por lo que ChatGPT contempla a Marruecos y Senegal como unos de los candidatos para llegar a esta posición.

Colombia también se encuentra dentro de las predicciones de la IA, pues estas contemplaron que la tricolor será una de las selecciones latinoamericanas que llegará más lejos dentro de la competencia al posicionarse dentro de las 8 mejores.

La cuarta predicción habla sobre una posible eliminación inesperada durante la fase de grupos que podría perjudicar a selecciones grandes como Portugal o Inglaterra. La quinta apuesta de la IA afirma que la figura del máximo goleador será adoptada por un deportista que hoy no aparece dentro de los cinco favoritos.

Finalmente, ChatGPT hizo referencia a una de las selecciones más reconocidas en este campeonato como lo es Brasil. Según sus análisis, dicho equipo cobrará relevancia. Sin embargo, no será el ganador de la competencia.

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¿Cuál será el futuro de Colombia en la Copa del Mundo según la IA?

Finalmente, ChatGPT ofreció una de las predicciones más sorprendentes para esta nueva edición de la Copa del Mundo ya que afirmó que Colombia no solo podría alcanzar las semifinales, sino que también eliminaría a una potencia europea en medio del camino.