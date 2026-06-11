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Nueva advertencia de Trump a Irán: "atacará con mucha fuerza esta noche"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que asumirá el control total de sus mercados de petróleo y gas.

Donald Trump
FOTO: AFP

Noticias RCN

junio 11 de 2026
07:56 a. m.
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A través de la red social Truth, el presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos atacará a Irán en la noche de este jueves 11 de junio.

"Estados Unidos atacará a Irán (¡cuya Marina, Fuerza Aérea, radares, defensa antiaérea y todas las demás formas de defensa, junto con la mayor parte de su capacidad ofensiva, han desaparecido!) muy fuerte esta noche".

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Agregó que pronto tomará el control de la infraestructura y los mercados de petróleo y gas del país de Oriente Medio.

"En algún momento, en un futuro no muy lejano, tomaremos la isla de Kharg y otros puntos de infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, tal como lo hemos hecho con Venezuela", escribió.

Trump amenazó con nuevos ataques contra Irán después de que ambos países intercambiaran ataques aéreos el jueves por segundo día consecutivo.

El jueves, Estados Unidos llevó a cabo ataques en todo Irán, y Teherán abrió fuego contra bases estadounidenses en la región tras el derribo, el lunes, de un helicóptero Apache estadounidense cerca del estrecho de Ormuz.

El ejército estadounidense declaró que "las capacidades de vigilancia militar, los sistemas de comunicación y las instalaciones de defensa aérea en todo Irán" fueron blanco de ataques que duraron aproximadamente cuatro horas, en respuesta a la "agresión continua e injustificada" de Teherán.

Trump dice que le gustaría tomarse la isla de Kharg

En una entrevista con Fox News, el mandatario estadounidense dijo que le gustaría tomar el control del centro de infraestructura petrolera de Irán en la isla de Kharg , pero no estaba seguro de que los estadounidenses tuvieran la disposición de respaldar una escalada importante de la guerra.

"Estamos manteniendo conversaciones con ellos y demás, pero, sinceramente, mi preferencia siempre ha sido tomar el control de la Isla de Kharg... esa sería mi opción. No estoy seguro de que Estados Unidos tenga la disposición para llegar tan lejos", señaló.

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