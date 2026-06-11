Procuraduría suspende de su cargo a la representante Gloria Arizabaleta

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra la representante a la Cámara y presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación, Gloria Arizabaleta, y ordenó su suspensión provisional del cargo hasta el 20 de julio de 2026.

La Sala Disciplinaria de Instrucción determinó que la congresista presuntamente incurrió en una falta gravísima al ordenar, mediante un auto del 10 de junio de 2026 la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro sin tener competencia para adoptar esa decisión.

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Según la Procuraduría, la conducta investigada podría adecuarse al delito de prevaricato por acción.

"Presuntamente Gloria Elena Arizabaleta Corral, Representante a la Cámara, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, pudo incurrir en la falta gravísima (...) al haber dispuesto de manera individual a través de auto de sustanciación No. 002 suscrito el 10 de junio de 2026, la medida cautelar de suspensión provisional del Presidente de la República Gustavo Petro Urrego, dentro del expediente disciplinario 7525, sin tener competencia para ello y sin acreditar el análisis de los requisitos para la procedencia de la medida cautelar, así como el grado de consulta y los parámetros para su cumplimiento".

El ministerio público además suspendió de su cargo a la representante hasta el 20 de julio de 2026 que culmina el periodo constitucional para el cual fue electa, 2022 -2026.

"Existen motivos fundados que llevan a inferir que la permanencia en el cargo de la disciplinable Gloria Elena Arizabaleta Corral permite establecer que continuara cometiendo la falta o reiterara la comisión de esta".