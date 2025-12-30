Prestigioso ranking da a conocer las ocho mejores universidades para estudiar en el 2026: anótelas

La reciente publicación del QS World University Rankings 2026, elaborado por la firma británica Quacquarelli Symonds, ha reafirmado el crecimiento de las instituciones colombianas en el escenario internacional. En esta edición, el país no solo mantiene su relevancia regional, sino que destaca con ocho universidades que se posicionan como las mejores opciones para quienes buscan excelencia académica y alta empleabilidad.

El ranking, que evalúa criterios como la reputación académica, la percepción de los empleadores y el impacto de la investigación, sitúa a Colombia como el segundo país con más instituciones clasificadas en América Latina, superando a naciones con gran tradición académica.

Ranking de las mejores ocho universidades para estudiar en 2026

La Universidad de los Andes mantiene su corona como la mejor del país, ocupando el puesto 212 del mundo. Su éxito radica en una puntuación casi perfecta en "Resultados de Empleo", lo que garantiza a sus egresados una inserción rápida en el mercado laboral global.

Por su parte, la Universidad Nacional de Colombia sigue siendo el "faro de la educación pública", destacándose en el puesto 259 mundial. Es la institución con mayor producción científica del país, consolidando laboratorios y centros de pensamiento que son clave para el desarrollo nacional.

La Pontificia Universidad Javeriana, en el puesto 371, cierra el podio nacional gracias a su equilibrio entre la docencia de alta calidad y una infraestructura moderna. Instituciones como la Universidad de Antioquia y la Universidad del Rosario también han mostrado avances significativos, especialmente en indicadores de citas académicas, lo que demuestra que la ciencia hecha en Colombia tiene eco en el mundo.

Universidad de los Andes - Bogotá - #212 a nivel mundial; líder en empleabilidad. Universidad Nacional de Colombia - Bogotá / Nacional - Máximo referente en investigación pública. Pontificia Universidad Javeriana - Bogotá - Excelencia en formación integral y salud. Universidad de Antioquia - Medellín - Pilar de la investigación científica regional. Universidad del Rosario - Bogotá - Tradición jurídica y fuerte impacto en ciencias sociales. Universidad de La Sabana - Chía - Crecimiento sostenido en proyección internacional. Universidad EAFIT - Medellín - Conexión estratégica con el sector empresarial. Universidad del Norte - Barranquilla - Referente de calidad en la región Caribe.

El ranking de este año incluyó ajustes metodológicos que favorecieron a las universidades con fuertes redes internacionales de investigación y un compromiso real con la sostenibilidad.

Ben Sowter, vicepresidente senior de QS, destacó que "las universidades colombianas gozan de un reconocimiento excepcional por parte de los empleadores", un factor decisivo para los jóvenes que planean iniciar sus estudios en este 2026.