Al menos 35 colegios privados dejarán de operar en el 2026 por falta de estudiantes matriculados en Bogotá

En Bogotá, decenas de colegios han tenido que cerrar sus puertas por la baja en el número de matrículas, un fenómeno que afecta al sector educativo privado y se explica en la caída de la tasa de natalidad y la deserción de estudiantes.

En el 2026, 35 colegios no volverán a operar, de acuerdo con la mesa distrital de colegios privados; lo que también tendría que ver con “la decisión de más de un millón y medio en el país de irse”.

Pero la gota que habría rebosado la copa es la oferta de modelos de homeschooling, en las que los estudiantes “no tienen que atender obligaciones, no tienen que atender compromisos, que es el deber ser. Y lo que no sabemos aún es de qué manera aparecen de manera legal en el sistema de matrícula para, precisamente, presentar el Icfes y otorgar los títulos de bachiller”.

Algunos hogares también habrían optado por inscribir a sus hijos en colegios oficiales de la ciudad:

Sumado a la baja en la tasa de natalidad, que empieza a golpear a algunas instituciones del sector privado, y la deserción escolar, que suele agudizarse en los grados 10 y 11, la mesa distrital de colegios privados encontró que algunas familias han optado por cambiar a sus hijos a colegios oficiales, por problemas financieros.

Sin embargo, advierte que “aquellos ciudadanos que decidan no terminar 10 y 11 tienen la posibilidad de validarlo, únicamente, a partir de los 28 años”.

Todos estos factores llevaron a que la oferta de colegios privados en la ciudad registre una diferencia de 253 instituciones inscritas ante el Ministerio de Educación. En el 2022 eran 1.570 y en el 2025 son 1.317.

Las instituciones privadas que cierren en el futuro están en la obligación de informar a los padres de familia seis meses antes y establecer convenios que garanticen la continuidad académica de los estudiantes.