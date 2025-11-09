Proteja su dinero: estas son las recomendaciones para usar cajeros automáticos

Para nadie es un secreto que los estafadores se especializan en engañar y robarle dinero a las personas.

Por eso, cada día surgen nuevas precauciones a tener en cuenta a la hora de retirar dinero en cajeros electrónicos e incluso en entidades bancarias.

¿Cuáles son los consejos a la hora de retirar dinero en el cajero?

El método más común de los estafadores es obtener información cuando los usuarios retiran efectivo en los cajeros automáticos, por eso, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Analizar el entorno: Evita realizar transacciones en lugares solitarios o a altas horas de la noche, ya que aumentan las probabilidades de sufrir un robo. Desconfiar de extraños: No acepte ayuda de personas desconocidas mientras realizas tus operaciones en el cajero. Cambiar la clave con frecuencia: Utilice contraseñas seguras y poco comunes y modifíquelas de manera regular. Proteger tu clave: Cubra el teclado al digitar su contraseña para que nadie pueda observar los números.

¿Cuál es el gesto para evitar ser víctima de estafas y fraudes?

Según el portal El Economista, la elección del lugar es fundamental al momento de realizar una transacción en un cajero automático. Siempre será más seguro utilizar un cajero ubicado dentro de una sucursal bancaria que uno instalado en plena vía pública.

La razón es que los cajeros en las entidades bancarias son revisados con mayor frecuencia y cuentan con mayor vigilancia, lo que brinda más seguridad a los usuarios.

Los bancos pasan más revisiones periódicas para asegurar de que no han sido manipulados de alguna forma, aseguró la editorial.

¿Qué estrategias utilizan los delincuentes en los cajeros automáticos?

Según el portal, muchos estafadores logran instalar pequeñas cámaras en los cajeros automáticos con el fin de grabar las claves o PIN de seguridad de los usuarios.

Son capaces de instalar minicámaras en el cajero para grabar cómo introduces tu PIN de seguridad, y después con hacerse con los datos de tu tarjeta (tienen cientos de formas para hacer) o directamente clonarla.

Por eso, se deben tomar medidas de prevención para evitar ese tipo de fraude.