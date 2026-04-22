Reconocido centro comercial lanza ambiciosa apuesta con nuevas instalaciones: estas son

Según el reciente reporte State of the Consumer 2025 de McKinsey & Company, el 90% del tiempo libre de las personas hoy se destina a actividades individuales, una cifra que pone de manifiesto la paradoja de una sociedad hiperconectada que, sin embargo, coincide cada vez menos en el plano físico.

Ante este panorama de fragmentación social, Mallplaza, uno de los principales operadores de centros comerciales en el país, ha decidido tomar una postura activa.

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La compañía no solo reconoce la tendencia hacia la vida puertas adentro, sino que ha lanzado en Colombia la iniciativa "Salir es vivir", una estrategia que busca resignificar el valor del encuentro presencial y transformar sus espacios en catalizadores de bienestar y comunidad.

Nuevas instalaciones en este centro comercial

El fenómeno, según analistas de consumo, no responde a una falta de infraestructura, sino a un cambio profundo en las prioridades del ciudadano moderno. La digitalización del trabajo, el comercio y el entretenimiento ha convertido al hogar en un búnker de conveniencia. Salir de casa ha dejado de ser una acción automática para convertirse en una decisión estratégica que compite contra la inmediatez de las pantallas.

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"Si una experiencia no ofrece algo significativamente distinto a lo que ya se obtiene desde casa, pierde relevancia", señala el reporte. Esta elevación de las expectativas ha obligado a los espacios físicos a evolucionar hacia propuestas que ofrezcan un propósito emocional o social claro.

Como eje central de esta propuesta, llega por primera vez a Colombia “The Cloud Swing”, una instalación interactiva de gran formato que ha recorrido escenarios de prestigio mundial como el festival Burning Man y ciudades como Barcelona y Sídney.

La obra consiste en una estructura de nubes que reacciona con luces al movimiento; sin embargo, su diseño contiene un mensaje social profundo: la instalación solo alcanza su máximo potencial lumínico y cromático cuando dos o más personas interactúan simultáneamente.

Ximena Rojas, directora de Mercadeo de Mallplaza Colombia, explica que la intención es clara: "Estamos haciendo una invitación a salir, a guardar el teléfono y dejarse sorprender de lo que se genera en el encuentro con otros. Estamos convencidos de que la interacción social aporta al bienestar".

La iniciativa estará presente en los cinco centros comerciales de la cadena en Colombia del 15 de abril al 9 de mayo de 2026. Con este despliegue, la marca busca trascender su función comercial tradicional para posicionarse como un facilitador de conexiones humanas reales, promoviendo la cohesión social en un momento donde la hiperconectividad, irónicamente, ha reducido los espacios de coincidencia ciudadana.