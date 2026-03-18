Centro comercial en Bogotá da giro inesperado y ahora invertiría en negocio inmobiliario

El sector de centros comerciales en Bogotá sigue evolucionando y uno de los casos más llamativos es el de Diverplaza, que anunció una ambiciosa apuesta inmobiliaria en Colombia.

El complejo, ubicado en el occidente de la ciudad, proyecta invertir cerca de $100.000 millones hacia 2030 para transformar su modelo de negocio y ampliar su impacto más allá del comercio tradicional.

La gerente general, Carolina Vergara, habló con el Diario La República y confirmó que la estrategia busca diversificar la oferta del centro comercial, integrando nuevos servicios y proyectos de vivienda.

Diverplaza apuesta por vivienda y uso mixto en Bogotá

Uno de los proyectos más destacados es la construcción de dos torres de aproximadamente 16 pisos dentro del complejo.

“Dentro de nuestro plan a 2030 tenemos una proyección de un proyecto de uso mixto dentro de Diverplaza, un proyecto de vivienda, donde vamos a tener dos edificios de más o menos 16 pisos. Un edificio será de vivienda y el otro edificio de uso mixto, que puede ser coworkings, con IPS y BPO, queremos atraer compañías que sigan generando empleo en la localidad”, explicó Vergara.

Esta iniciativa marcaría un hito para el centro comercial y para el desarrollo urbano en el occidente de Bogotá, al integrar en un mismo espacio vivienda, empleo y servicios.

Inversiones y nuevas marcas impulsan la transformación

El plan de transformación de Diverplaza no es nuevo. Desde 2022 hasta 2025, el centro comercial ha ejecutado inversiones cercanas a los $15.000 millones en modernización de sus espacios. Además, para 2026 se proyecta una inversión adicional de $4.000 millones enfocada en infraestructura y nuevas aperturas.

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“Ya hemos ejecutado más o menos $15.000 millones en nuestros planes maestros que arrancaron desde el 2022 hasta el 2025. Este año vamos a invertir más o menos $4.000 millones de pesos más en infraestructura de centro comercial”, señaló la gerente.

Entre las novedades se destaca la llegada de marcas como Adidas, la ampliación de KFC y la instalación de una pantalla gigante para eventos. Con estos cambios, Diverplaza busca consolidarse como un punto clave en la ciudad, adaptándose a las nuevas dinámicas de consumo y desarrollo urbano en Colombia.