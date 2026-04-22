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Descubren a ladrones en medio de un intento de hurto en Transmilenio: se les señala de múltiples robos

Dos hombres fueron sorprendidos dentro de un articulado con objetos robados minutos antes en la estación Héroes.

Responsables de hurtos en Transmilenio
Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Valentina Bernal

abril 22 de 2026
11:47 a. m.
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En medio de un operativo de control en el sistema de transporte masivo de Transmilenio para reducir los casos de hurto que afectan a los usuarios en estaciones y vagones, se dio un nuevo hallazgo.

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Descubren a ladrones en medio de un intento de hurto a un bolso en Transmilenio

Las autoridades confirmaron la captura de dos hombres señalados por el delito de hurto dentro del sistema de Transmilenio, específicamente en inmediaciones de la estación Héroes.

El procedimiento se llevó a cabo cuando uniformados del Grupo de Transporte Masivo adelantaban labores de registro y control en dicha estación.

En medio de estas actividades, los policías fueron alertados sobre la presencia de personas que estarían cometiendo un hurto al interior de uno de los vagones.

Al llegar al lugar, los uniformados fueron abordados por una ciudadana, quien manifestó que le habían hurtado un bolso dentro del articulado. Con base en esa denuncia inmediata, se activó la reacción policial para ubicar a los presuntos responsables.

Delincuentes tenían el bolso y otros objetos que también habían robado

Los sospechosos fueron interceptados dentro de uno de los buses del sistema. Durante el registro, las autoridades encontraron en su poder un bolso, un computador portátil y un celular, elementos que, según la información entregada, habrían sido robados minutos antes.

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Los capturados tienen 23 años y, de acuerdo con la información preliminar de las autoridades, también serían los presuntos responsables de otro hurto ocurrido el día anterior en la estación de la calle 39 del sistema de transporte.

Tanto los dos hombres como los elementos recuperados fueron dejados a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de adelantar el proceso judicial correspondiente y determinar su responsabilidad en los hechos señalados dentro del sistema de transporte masivo.

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