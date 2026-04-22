Equipo grande del FPC fue sancionado fuertemente por Conmebol: esto ocurrió

Este 22 de abril de 2026, la Conmebol, mediante un comunicado, confirmó una fuerte sanción contra Independiente Santa Fe.

De acuerdo con la Comisión Disciplinaria, la hinchada del 'león capitalino' encendió artefactos pirotécnicos en el partido que se disputó el 9 de abril vs. Peñarol y, por lo tanto, el club tendrá que pagar una multa económica considerable.

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Esta fue la fuerte sanción que la Conmebol le impuso a Independiente Santa Fe

El juez único Cristóbal Valdés, de la Comisión Disciplinaria, analizó lo ocurrido en las tribunas del Nemesio Camacho El Campín y determinó lo siguiente:

Se resuelve imponer al Club Independiente Santa Fe una multa de 5.000 dólares estadounidenses por la infracción al Artículo 12.2, literal C del Código Disciplinario de la Conmebol 2026. El monto de esta multa será debitado automáticamente del importe a recibir por el Club de la Conmebol, en concepto de derechos de televisión o patrocinio. Se advierte expresamente al Club Independiente Santa Fe que, en caso de reiterarse cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza a la que ha traído la causa del presente procedimiento, será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 27 del Código Disciplinario de la Conmebol y las consecuencias que del mismo se pueden derivar.

Asimismo, en su comunicado, la Conmebol especificó que Independiente Santa Fe no puede tramitar ningún tipo de recurso contra esta decisión.

¿Cuándo vuelve a jugar Independiente Santa Fe por Copa Libertadores?

Tras dos fechas jugadas, Independiente Santa Fe no ha podido sumar de a tres en la Copa Libertadores.

En su debut empató 1-1 vs. Peñarol, en El Campín, mientras que en Sao Paulo perdió 2-0 contra Corinthians.

Es así como necesita ir a buscar una victoria a Argentina, vs. Platense, el próximo 29 de abril de 2026.