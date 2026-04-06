Registraduría hace llamado de alerta por supuesto registro biométrico y cambio de mesas de votación

La Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia emitió una alerta urgente dirigida a toda la ciudadanía ante la circulación masiva de mensajes fraudulentos. A través de correos electrónicos y cadenas de WhatsApp, personas inescrupulosas están difundiendo información completamente falsa sobre la supuesta necesidad de realizar un "registro biométrico obligatorio" para evitar el cambio de las mesas y puestos de votación de cara a la segunda vuelta presidencial, programada para el próximo domingo 21 de junio.

La entidad electoral aclaró de forma tajante que estas comunicaciones constituyen un engaño y una suplantación de su identidad institucional.

RELACIONADO Registraduría dio importante aviso sobre los trámites de registro civil e identificación tras las elecciones

El objetivo de este tipo de mensajes, según advierten los expertos en seguridad informática, es el phishing: una técnica de ciberdelincuencia que busca que el usuario ingrese a enlaces sospechosos para robar sus datos personales sensibles, tales como nombres completos, números de cédula, contraseñas y fechas de expedición del documento de identidad.

Así es el modelo de fraude con el que están cayendo los colombianos

La alerta se encendió tras denuncias públicas de líderes políticos y ciudadanos que evidenciaron capturas de pantalla de los correos fraudulentos. De acuerdo con el reporte oficial de la Registraduría, los mensajes falsos se envían masivamente bajo el asunto "Cambio de puesto votación segunda vuelta presidencial".

Las características clave para detectar la falsedad de la comunicación son:

Remitentes falsos: Los correos provienen de dominios extraños como noreply@kamtridit.cz, los cuales no guardan ninguna relación con los canales institucionales. La Registraduría recordó que todos sus correos electrónicos oficiales terminan estrictamente en el dominio @registraduria.gov.co.

Enlaces externos sospechosos: El texto urge a las víctimas a dar clic en un enlace para "verificar" o "reversar" el supuesto traslado de su lugar de votación.

Censo electoral ya está cerrado

La Registraduría enfatizó que no se están realizando nuevos registros ni modificaciones de puestos de votación, puesto que el periodo legal para la inscripción de cédulas y cambios de domicilio electoral para estos comicios presidenciales finalizó de manera definitiva el pasado 31 de marzo. Por lo tanto, los lugares asignados para sufragar en la primera vuelta se mantienen exactamente iguales para la jornada del 21 de junio.

Comunicado Oficial de la entidad:

"La Registraduría Nacional hace un llamado a los ciudadanos que están recibiendo estos correos electrónicos para que no den crédito a la información allí contenida, se abstengan de abrir el enlace que contiene y verifiquen siempre en las fuentes oficiales".