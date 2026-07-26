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La IA integrada en electrodomésticos redefine la vida en el hogar y la hace más fácil

La tecnología anticipa necesidades, optimiza recursos y eleva confort diario mediante electrodomésticos que aprenden rutinas familiares con precisión invisible.

La IA integrada en electrodomésticos redefine la vida en el hogar y la hace más fácil
Foto: suministrada a Noticias RCN.

Noticias RCN

julio 26 de 2026
07:40 p. m.
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La inteligencia artificial está transformando la forma en que las familias latinoamericanas viven sus espacios cotidianos. Ya no se trata de gadgets futuristas, sino de tecnología que se integra discretamente para mejorar la calidad de vida sin requerir esfuerzo consciente de sus usuarios.

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En Bogotá se presentó el concepto LG AI Gallery, el arte de vivir con inteligencia, una propuesta que posiciona la inteligencia artificial como disciplina del bienestar doméstico en Colombia.

La iniciativa responde a una tendencia regional: según IMARC Group, el mercado de hogares inteligentes en América Latina alcanzará 8.200 millones de dólares en 2034, impulsado por consumidores que buscan equilibrar comodidad, estética y sostenibilidad.

"El verdadero valor de la Inteligencia Artificial no está en programar funciones desde una pantalla; está en cómo eleva la calidad de vida de las personas", explicó Catherin Ospina, gerente de mercadeo de LG Colombia.

La ejecutiva destacó que la compañía concibe la tecnología como "una forma de arte invisible que aprende las dinámicas de cada hogar para crear un entorno más intuitivo, sofisticado y eficiente".

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¿Cómo funcionan el hogar con la IA integrada?

La propuesta se materializa en electrodomésticos que integran aprendizaje automatizado para anticiparse a necesidades específicas.

En el cuarto de lavado, la tecnología LG AI DD analiza peso y delicadeza de tejidos utilizando una base de datos de más de 20.000 patrones de cuidado, adaptando ciclos para prolongar la vida útil de las prendas mientras optimiza consumo de agua y energía.

En la cocina, los refrigeradores inteligentes aprenden rutinas familiares para predecir momentos de mayor actividad. Al anticiparse a las aperturas de puerta, el sistema estabiliza el flujo de aire frío, preservando sabor y nutrientes de los alimentos por más tiempo mientras evita picos innecesarios en consumo energético.

La ingeniería Inverter regula potencia de forma continua, eliminando ruidos y ciclos bruscos para asegurar ambientes pacíficos y mayor durabilidad de equipos. El ecosistema ThinQ centraliza la gestión desde dispositivos móviles, proporcionando diagnósticos preventivos y control intuitivo.

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¿Qué busca la IA en los electrodomésticos?

La filosofía abarca desde líneas principales hasta las más avanzadas, buscando que cada hogar colombiano experimente un entorno elegante e intuitivo que redefina el bienestar cotidiano.

"Queremos democratizar 'el arte de vivir con inteligencia'", explicó Ospina.

El enfoque forma parte de una estrategia más amplia en América Latina, donde países como México, Argentina, Chile y Perú muestran creciente adopción de tecnología doméstica inteligente.

La propuesta destaca por integrar eficiencia energética como manifestación de tranquilidad, transformando la gestión doméstica en experiencia fluida que permite a las familias disfrutar su tiempo mientras la tecnología opera con precisión invisible.

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