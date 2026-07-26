Exclusivo | Angie Rodríguez alerta por los recursos del Fondo de Adaptación y denuncia "bodegas" en el gobierno

Fue una de las mujeres más poderosas de este gobierno, desde la Dirección del Dapre coordinó la agenda de la Casa de Nariño y estuvo en el círculo más cercano del presidente Gustavo Petro.

Angie Rodríguez hoy dirige el Fondo de Adaptación y a pocos días de finalizar este gobierno, habló con Noticias RCN sobre los escándalos de esta administración, la intención del presidente de trasladar $1 billón de la entidad que dirige y las redes de corrupción que habrían hecho de las suyas en estos cuatro años.

Esta semana, el presidente Gustavo Petro decretó la situación de desastre nacional de cara al fenómeno de El Niño, para lo cual ordenó el traslado de los recursos del Fondo de Adaptación de la UNGRD para atender la emergencia.

Alerta por $1 billón que debería ir a La Mojana

Al respecto, Rodríguez señaló que luchará por salvaguardar los recursos públicos que deberían ir destinados para atender a la comunidad de La Mojana, agregando que no está de acuerdo con las recientes órdenes del presidente. Además, se refirió a un documento que radicó ante las diferentes entidades por su preocupación por el billón de pesos que serían movidos para atender otro fin.

Me llama la atención que el diga que los recursos estaban destinados a la selva, cuando una cosa no tiene que ver con la otra.

Frente a esto, la directora del Fondo de Adaptación indicó que irá hasta las últimas consecuencias por defender los recursos de La Mojana y que, de ser necesario, interpondrá acciones legales en contra del decreto del presidente.

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Iré hasta las últimas consecuencias por defender los recursos públicos de La Mojana (...) Para mí, hay una presunta desviación de poder, una presunta falsa motivación y una expedición irregular.

Entre otras cosas, Rodríguez indicó que por respeto y transparencia "hay que poner una alerta sobre el nuevo gobierno para que tomen las medidas que ellos estimen pertinentes". Agregó que ha tocado puertas para impedir que se vulneren los derechos de la comunidad de La Mojana.

Las "bodegas" al interior del gobierno Petro

Asimismo, la directora del Fondo de Adaptación contó que cuando era directora del Dapre y alertó sobre situaciones irregulares, le negaron el ingreso a la Casa de Nariño y a su esquema de seguridad le quitaron la biometría.

Manifestó que cuando pasó al Fondo de Adaptación firmó un convenio interadministrativo con la UNP para conservar su seguridad. Sin embargo, hizo un llamado al director de la Policía Nacional por el retiro de uno de los policías que hacían parte de su cuerpo de escoltas y responsabilizó de su seguridad a Carlos Carrillo y Juliana Guerrero.

A esto, sumó nuevos nombres: el de Letty Leal, actual gerente del Fondo Paz; y el de Raúl Moreno, jefe de despacho del presidente. Sobre ellos denunció irregularidades que ya estarían en manos de las autoridades.

Las bodegas ya deben estar reunidas para ver cómo me van a silenciar esta vez.

Sobre esto, reiteró que "hay bodegas" al interior del Gobierno Nacional y que ella misma lo vivió cuando estaba en el Dapre.

¿Qué pasa con Juliana Guerrero?

Sobre la polémica con Juliana Guerrero y las recientes revelaciones sobre una presunta red de tráfico de influencias a cambio de contratos con el Estado, Rodríguez fue enfática al decir que en su momento advirtió lo que estaba sucediendo.

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Confirmó que Guerrero, sin ser funcionaria, ejercía presiones en varias entidades "para quitar y poner gente".

Además, reveló que antes ya le había pedido al presidente Petro que removiera a Guerrero como representante de la Universidad Popular del Cesar, debido a los escándalos de los títulos falsos.