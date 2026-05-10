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SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 10 de mayo de 2026

¡Ya se conoció el desenlace tras el sorteo del Super Astro Luna de este 10 de mayo! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Luna y Magnific.

Noticias RCN

mayo 10 de 2026
07:00 p. m.
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El domingo por la noche suele sentirse como el tramo final del fin de semana, y en el Super Astro Luna ese cierre llega acompañado de una última parada: el resultado oficial del sorteo.

Este 10 de mayo de 2026, la jornada terminó con una combinación que puso punto final a las apuestas del día.

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A lo largo del domingo, las jugadas se acumulan como recorridos distintos. Algunos jugadores mantienen números habituales, otros aprovechan el cambio de semana para probar nuevas combinaciones, pero todas esas rutas desembocan en el mismo lugar: el resultado nocturno.

¿Usted habrá sido uno de los apostadores que tuvieron fortuna tras el sorteo del Super Astro Luna de este 10 de mayo de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 10 de mayo de 2026

A las 8:30 de la noche de este 10 de mayo de 2026, se llevó a cabo una nueva edición del Super Astro Luna.

Esta vez, tal y como lo confirmó el delegado de Coljuegos, el azar amparó la siguiente combinación:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

Un cierre que prepara el inicio de una nueva semana en el Super Astro Luna

El Super Astro Luna tiene una dinámica especial los domingos. Más que un simple resultado, funciona como un cierre simbólico antes de comenzar una nueva semana de apuestas.

Cuando aparece la combinación, cada jugador revisa cómo terminó su recorrido: coincidencia total, aproximación o simplemente una nueva oportunidad pendiente.

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El signo zodiacal vuelve a jugar un papel decisivo. No basta con acertar las cifras porque el resultado completo depende de ambas coincidencias.

Con el resultado del 10 de mayo de 2026 ya definido, el fin de semana queda oficialmente cerrado para los jugadores del Astro Luna. Pero, como ocurre siempre, el juego no se detiene: una nueva semana y nuevas combinaciones ya empiezan a tomar forma.

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