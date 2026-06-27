Terremotos en Venezuela desatan ira ciudadana ante falta de apoyo gubernamental

“¡El gobierno no está haciendo nada por el pueblo!”, gritó un venezolano a la presidenta Delcy Rodríguez frente a una torre de 22 pisos reducida a escombros tras los terremotos que devastaron el norte del país. Tres días después de los sismos, que en menos de un minuto dejaron casi mil muertos y más de 50.000 desaparecidos, la impotencia de los sobrevivientes es evidente.

En La Guaira, uno de los balnearios más golpeados, vecinos intentaban rescatar a Dana, una niña de nueve años atrapada bajo los restos de su vivienda durante más de 18 horas. “Desde anoche tratando de sacar a la niña y se escucha ahí su voz”, relató Dani Rizo, de 48 años, mientras la madre lloraba desconsolada. Horas más tarde, el cuerpo de la menor seguía sepultado en Catia la Mar, sin que llegara ayuda oficial.

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Los pobladores reclaman la falta de maquinaria pesada, generadores eléctricos y herramientas básicas para remover los bloques de concreto. “Hay una muchacha que me contesta desde el piso 11, pero no tenemos cómo ayudar”, dijo Antonio Bermúdez, otro residente.

Protestas contra la lentitud oficial tras terremotos en Venezuela

La indignación crece entre familiares y sobrevivientes, que amenazan con bloquear calles para exigir apoyo. Marlon Ochoa busca a su madre, esposa e hijo sepultados en Playa Grande, donde colapsaron edificios residenciales y un hotel cinco estrellas. “Estamos enardecidos, necesitamos ayuda, hay gente viva”, reclamó.

Jean Alexander Capote, que perdió a su suegra, pidió entre lágrimas ayuda para encontrar a su hijastra entre los miles de desaparecidos. “Queremos una ayuda pronto, lo más rápido posible”, exigió.

Mientras tanto, la presidenta Rodríguez defendió la labor de su gobierno y agradeció la llegada de 800 voluntarios internacionales. Ordenó la militarización de La Guaira, aunque la presencia de uniformados es mínima. En Altamira, Caracas, vecinos abuchearon a la mandataria durante su visita a un edificio colapsado: “¡Fuera, fuera! ¡El gobierno no está haciendo nada por el pueblo!”.

El acceso a La Guaira fue restringido la noche del viernes, bajo el argumento de que la llegada masiva de voluntarios obstaculiza las labores de rescate.